Mañueco destaca el liderazgo de CyL en la automoción y el "activo estratégico" de Horse en el desarrollo de motores

Visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la factoría de Horse en Valladolid.EUROPA PRESS

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado hoy, durante su visita a la nueva instalación para culatas de aluminio de Horse Powertrain en Valladolid, la apuesta del Ejecutivo autonómico por consolidar a la Comunidad como un referente tecnológico e industrial de primer orden en el sector de la automoción.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha expresado así durante su visita este lunes a la nueva planta de fundición de aluminio de la factoría de Horse en Valladolid acompañado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el director de Operaciones de Horse Powertrain y CEO de Horse Technologies, Patrice Haettel, y el director de la planta, Gökhan Deniz, entre otros.

Fernández Mañueco ha destacado el "liderazgo" al que contribuyen empresas estratégicas como Horse Powertrain mediante la innovación, la inversión y la generación de empleo de calidad, con más de 2.300 puestos de trabajo directos y 6.800 indirectos. "Es parte de nuestra propia identidad económica e industrial, sois parte de la esencia de nuestra tierra", ha señalado ante los trabajadores de la factoría en una intervención en la que ha recordado los 60 años de historia de la fábrica de motores.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha asegurado que la Junta de Castilla y León seguirá apoyando los proyectos estratégicos de compañías como Horse Powertrain, que ha situado como referente en el desarrollo de motores híbridos de nueva generación y centro de desarrollos tecnológico y de ingeniería con una planta en Valladolid que ha afirmado que es uno de los principales "activos estratégicos" de la compañía en España y en el mundo.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha declarado Proyecto Industrial Prioritario el plan inversor de la empresa, que cuenta con más de 71 millones de euros comprometidos.

El objetivo, ha señalado, es preservar el liderazgo industrial de Castilla y León en el sector de la automoción, para lo que ha incidido en que resulta necesario que empresas como Horse Powertrain sigan invirtiendo, innovando y generando empleo.

En este contexto, ha indicado que el sector atraviesa una difícil coyuntura por el exceso de capacidad industrial instalada, los problemas de competitividad y los efectos derivados de las crisis bélicas.

AVANCE DEL SECTOR

Ante esta situación, Fernández Mañueco ha defendido que es necesario preservar las capacidades ya instaladas durante la transición hacia las nuevas tecnologías para adaptarse a los cambios del mercado y mantener el empleo.

Asimismo, ha reiterado el compromiso de la Junta de seguir reforzando el Plan de la Automoción de Castilla y León en colaboración con el clúster Facyl.

Además, ha mostrado su confianza en el futuro del sector y ha asegurado que Castilla y León cuenta con las condiciones necesarias para seguir desarrollando nuevos proyectos industriales gracias a la competitividad de sus plantas, la cualificación de sus trabajadores y la fortaleza de su ecosistema industrial y tecnológico. "Vamos a apostar por la automoción porque consideramos que es algo fundamental para la economía de Castilla y León y de Valladolid", ha apuntado.

El presidente ha agradecido el compromiso de Horse Powertrain con Valladolid y con Castilla y León, una Comunidad íntimamente unida a la automoción, que forma parte de su identidad económica e industrial.

Asimismo, ha asegurado que la compañía está llamada a desempeñar desde la Comunidad un papel protagonista en una de las mayores transformaciones de la industria del automóvil y en el futuro de la movilidad.

"Es necesario que el propio sector pilote a través de la transición y gracias a las nuevas tecnologías y que seamos capaces también de preservar las capacidades ya instaladas aquí para poder adaptarnos desde aquí a los cambios que se producen en el mercado y así mantener el empleo que tenemos", ha señalado.

NUEVAS INSTALACIONES

Horse Powertrain ha puesto en marcha una nueva instalación para culatas de aluminio, que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros y permitirá crear alrededor de 150 nuevos empleos.

Este proyecto, cuya inversión quedó recogida en la firma del convenio colectivo que ratificó el plan industrial de la compañía, cuenta con una dotación de 45 millones de euros y supondrá un incremento en el empleo estimado en 150 personas.

La nueva instalación, con unas dimensiones de 3.500 metros cuadrados, está destinado a la fabricación de culatas mediante el innovador proceso de fundición por gravedad basculante. A diferencia de los métodos tradicionales de inyección a presión utilizados hasta ahora, el proceso por gravedad mejora drásticamente la integridad estructural de las piezas, un requisito indispensable para los motores híbridos de alta eficiencia.

Esta inversión permite integrar todo el proceso desde la materia primera hasta el componente final de alta tecnología, ha señalado el director de la planta, Gökhan Deniz.

"Ganamos autonomía, reducimos procesos y hacemos que esta planta sea mucho más fuerte y competitiva para el futuro", ha afirmado Deniz, quien ha asegurado que la inversión no sólo es en la fábrica sino también en el talento local y el futuro de la automoción híbrida y electrificada que se lidera desde Valladolid.

En la misma línea, el director de Operaciones de Horse Powertrain y CEO de Horse Technologies, Patrice Haettel, ha destacado lo que la factoría de Valladolid representa, que es "una operativa única, tecnología de vanguardia y procesos innovadores", además de una "increíble" capacidad de adaptación. "Es un símbolo de talento, de tecnología y de industria", ha añadido.

Haettel, quien ha reafirmado el compromiso de la compañía con Valladolid, ha afirmado que con las nuevas instalaciones se vuelve a dar "un paso adelante" con un proyecto "pionero" en España que es la demostración de que la factoría de motores de Valladolid es para la empresa un polo industrial "de primer nivel" y ha incidido la tecnología que se utiliza es "clave" para la producción de motores híbridos de alta eficiencia y proporciona "autonomía y control de calidad".

Además, ha destacado que inicialmente el proyecto naciera con una capacidad estimada de fabricación de 300.000 culatas pero que, "gracias al conocimiento y el talento y la excelencia de los equipos" que están en la fábrica se haya podido incrementar más de un 20 por ciento la capacidad de las instalaciones.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que la empresa sea comprometida medioambientalmente, pero también socialmente con una agenda de crecimiento y ampliación del casting de cultas.

En esta línea, ha apuntado que Europa debería dar "un paso al frente", ser "más valiente" y defender lo que se hace aquí con la exigencia "a los de fuera" de lo mismo que se exige a los europeos desde el punto de vista regulatorio, por lo que ha abogado por aplicar cláusulas espejo porque considera que, de lo contrario, será difícil competir en determinados mercados.