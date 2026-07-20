ITACyL destaca la "apuesta por la innovación" desde la Estación Tecnológica de la Leche para mejorar la competitividad

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, visita la Estación Tecnológica de la Lecha (ETL), ubicada en Palencia.JCYL

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El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, ha puesto en valor la "apuesta por la innovación" que se realiza mediante la Estación Tecnológica de la Lecha (ETL), ubicada en Palencia, con proyectos de investigación para mejorar la competitividad de los productores de leche de oveja de la Comunidad.

Gonzáez Huerta ha visitado el centro con el objetivo de conocer "de primera mano" la actividad investigadora que desarrolla este centro de referencia y mantener un encuentro con el equipo investigador responsable de los principales proyectos de I+D+i que actualmente se encuentran en ejecución.

La Estación Tecnológica de la Leche es en la actualidad uno de los principales centros especializados en investigación, innovación y transferencia tecnológica del sector lácteo español, ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha destacado que la actividad de este espacio combina investigación aplicada, prestación de servicios tecnológicos avanzados y colaboración directa con empresas, cooperativas, universidades y entidades sectoriales.

González Huerta ha destacado que Castilla y León lidera la producción nacional de leche de oveja y también debe liderar la innovación asociada a este sector: "Nuestra obligación como ITACyL es convertir la investigación en herramientas útiles para ganaderos e industrias, ayudando a que nuestros productos sean cada vez más competitivos, sostenibles y con mayor valor añadido".

Como instrumento estratégico de apoyo a la industria de Castilla y León, esta estación desarrolla actualmente seis proyectos y servicios tecnológicos con una inversión superior a 831.000 euros.

Entre las iniciativas que centraron la visita destaca el proyecto VALOVI (Estrategias para revalorizar la leche de oveja: de los productos tradicionales a la innovación tecnológica y la optimización de los procesos tradicionales de fabricación de productos lácteos), un proyecto aprobado en el último Plan estratégico de la PAC.

En este sentido, la Juanta ha recordado que Castilla y León concentra más del 60 por ciento de la producción nacional de leche de oveja, una materia prima "de enorme valor económico, social y territorial", vinculada al mantenimiento de la ganadería extensiva, las razas autóctonas y la elaboración de quesos y productos lácteos de reconocido prestigio.

Sin embargo, el sector afronta "importantes desafíos" relacionados con la necesidad de incrementar la rentabilidad de las explotaciones, diversificar la oferta de productos, mejorar la eficiencia de los procesos industriales, reducir pérdidas y reforzar el posicionamiento de los productos tradicionales en mercados cada vez más competitivos.

Este proyecto, coordinado por el ITACyL, cuenta con un presupuesto total de 445.150 euros, de los cuales el 78 por ciento de la financiación corresponden al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Así, el proyecto VALOVI persigue una "valorización integral" de la leche de oveja mediante una estrategia que "combina tradición, innovación tecnológica y rigor científico".

Entre sus principales líneas de trabajo destacan la caracterización objetiva de la calidad y tipicidad de los quesos amparados por figuras de calidad (DOP e IGP); el desarrollo de nuevos productos lácteos de alto valor añadido; la optimización de los procesos tradicionales de fabricación para aumentar el rendimiento industrial, reducir pérdidas y aprovechamiento de subproductos, y el desarrollo de estrategias tecnológicas para incrementar la vida útil y la seguridad alimentaria, ha detallado la Junta.

El proyecto cuenta con la participación de empresas representativas del sector el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León (LILCYL) y la Federación Castellano Leonesa de Industrias Lácteas (LACTEACYL), además de la colaboración de las universidades de Burgos y León.

UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

De este modo, el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha insistido en que la Estación Tecnológica de la Leche es una infraestructura científica "única" que pone la tecnología al servicio de las empresas.

"Nuestro objetivo es que cualquier industria láctea, grande o pequeña, de Castilla y León pueda encontrar aquí un aliado para innovar, desarrollar nuevos productos y afrontar los retos del futuro", ha agregado.