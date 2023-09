Yacimientos de segunda

POR ESTAS TIERRAS de Castilla y de León llevan búscandose la vida nuestros ancestros desde que Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso. Los primeros europeos dejaron su huella en Burgos, en los imprescindibles yacimientos de la Sierra de Atapuerca y algunos miles de años después, sus sucesores dejaron notables muestras del arte paleolítico ibérico en Siega Verde en Salamanca. Mucho después, fueron los romanos los que modelaron el paisaje de Las Médulas en León. Son los tres principales puntos arqueológicos de Castilla y León, inscrito cada uno de ellos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Pero los vestigios del pasado son numerosísimos en la comunidad. Se podría decir que son incontables si no fuera porque existe un censo de yacimientos arqueológicos catalogados por la Junta que supera los 23.200 emplazamientos de valor científico e histórico. Además , otros 502 yacimientos son Bien de Interés Cultural. Como hacer planes es el deporte favorito de las administraciones públicas, no falta un Plan de Investigación, Conservación y Difusión en Materia de Arqueología que lleva en marcha desde 2018 y concluye el año que viene. De cara al nuevo periodo a buen seguro que los avances en la investigación de los científicos aportarán novedades en este plan para la mejor protección y divulgación de estos yacimientos, que es su finalidad última. Pero en el próximo plan, igual que en el actual, faltarán yacimientos y descubrimientos de alcance mundial como son los relacionados con los dinosaurios, sistemáticamente ignorados por la administración autonómica mientras otras comunidades con menos y peores muestras arqueológicas levantan museos y aulas de interpretación para captar al visitante interesado, que no son pocos. Soria y, sobre todo Burgos, cuentan con numerosos sitios arqueológicos visitables en los que se aprecian huellas de los grandes saurios, las conocidas como icnitas, que apenas han sido puestos en valor. El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, en Burgos, clama por una ampliación para, no sólo exponer su colección de la que exhibe apenas una porción, sino para labores de conservación de los fósiles que se extraen de la sierra de la Demanda y que este verano han vuelto a dar ejemplos de su valor científico a escala mundial. Cultura, la del plan para 23.200 yacimientos se lava las manos y pasa la pelota a Medio Ambiente, a la que le ha caído el marrón de velar y poner en valor de dinosaurios, yacimientos de segunda división a lo que se ve. A la misma consejería que repuebla de truchas el río Nela, ordena el urbanismo, coordina la protección civil y las policias locales, entre otras competencias, le tocan los dinosaurios. Insólito. Y mientras en Asturias y Aragón hacen caja con mucho menos patrimonio de este tipo.