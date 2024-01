Publicidad impertinente

Creado: Actualizado:

EL MOSQUEO fue grande en Aranda de Duero cuando durante el partido de la Copa del Rey contra el Real Madrid, los paneles luminosos de publicidad instalados en el perímetro del terreno de juego emitieron un anuncio de Renfe promocionando el tren de Alta Velocidad. Como un naufrago frente a un anuncio de ‘Beba Coca Cola’, los arandinos se quedaron ojipláticos y mosqueados al ver en el día más importante de su historia futbolítica aque recordatorio de Renfe de que el tren por Aranda no pasa más que para ir de vuelta. Y eso el de mercancías que recoge carga por el ramal de Prado Marina y vuelve hasta Burgos para después tomar en dirección Madrid pasando por Valladolid o hacia el norte. De pasajeros nada de nada. La estación está prácticamente desmantelada, el túnel de Robregordo sigue desplomado sobre una bateadora desde el l 8 de marzo de 2011 y está tapiado desde que este periódico publicó las primeras imágenes de la máquina en el interior, a tres kilómetros de la bocana. El Ministerio que ahora dirige el vallisoletano Óscar Puente nunca ha sido claro con sus planes para reabrir la línea del tren directo entre Burgos y Madrid pasando por Aranda de Duero, pese al amplio movimiento social que lo exige y pese a que las propias Cortes de Castilla y León se posicionaron a favor de su reapertura como otras muchas instituciones burgalesas. Han pasado 13 años desde que se hizo imposible la circulación de trenes y no se ha realizado ningún mantenimiento de esa vía, agravando su mal estado y encareciendo su hipotética recuperación que tendría que ser, eso sí, con locomotoras dieses ya que la línea ni está electrificada ni lo estará nunca. Con la queja de toda una comarca en el aire, a Renfe o a su agencia de compra de espacios publicitarios se le ocurre anunciar el AVE en Aranda, la población burgalesa donde más duele la falta de conexiones ferroviarias. Poner el caramelo en la boca de la ciudad donde Transportes tiene a más gente en pide de guerra, con el dichoso tren de alta velocidad que llegó con enorme retraso a Burgos, que es la estación más cercana para que un arandino pueda utilizar este transporte. Aunque también podría desplazarse a Valladolid por la carretera Nacional 112, la de la inexistente autovía del Duero, otro de los grandes retrasos del Ministerio. Si logran llegar a la capital pucelana los arandinos podrían coger los trenes de alta velocidad low cost, esos que no van a llegar a Burgos aunque circulen por la misma vía. Espero que por lo menos Renfe no publicite sus trenes baratos de alta velocidad en el partido del derbi autonómico de este fin de semana entre el Burgos CF y el Real Valladolid, aunque podemos temernos cualquier cosa.