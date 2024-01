El arte de separar a la gente

Creado: Actualizado:

Creo recordar que en estos últimos 7 años la gran mayoría los trabajos de fin de grado TFG -de los cuales he sido tutor en la universidad- todos trataban del género. Hasta ahí todo perfecto, nada que alegar. Parece que no hay más temas en el mundo. No se investiga cómo acompañar a los ancianos que viven la España vaciada, que son millones, no se investigan nuevos métodos de aprendizaje para niños y, aunque los temas en educación y psicología puedan ser infinitos, solo se investiga ‘el género’ y no hay otro tema...

Dando puntada al desgarrón he de añadir que, todos y cada de estos trabajos estaban enfocados a la separación hombres y mujeres, a buscar las diferencias, sexualidad-emociones, a denunciar la desigualdad o imponer alguna idea. Pero ninguno de estos trabajados de género trataba de mediar, juntar, unir, o solucionar la separación.

El segundo ejemplo se produce en mi consulta. No pasa un mes que me encuentre a un nuevo paciente que me diga lo siguiente: «Yo estuve en otro psicólogo, psiquiatra, y me dijo que tenía que ser egoísta, pensar solo en mí mismo».

Pues bien, en primer lugar y como resulta obvio, estos pacientes no se curaron y ha tenido que buscar a otro profesional… Puede ser que alguna persona, por sus circunstancias personales, tenga que pensar un poco más en sí misma, aunque añadiría que es una minoría ‘muy minoría’.

Pero de lo que no cabe duda es que nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido algo como lo que está ocurriendo ahora. Nunca las personas se habían centrado tanto en sí mismas. La gente que vive sola aumenta extraordinariamente y no se quieren tener hijos.

Lo que ha triunfado masivamente es la ideología de «piensa en ti mismo y sé egoísta». Por increíble que parezca, se ha roto el principio de conservación como colectivo, ‘casi’ no habrá siguiente generación.

Pero la pregunta es si, psicológicamente y desde la ciencia, esto es más sano que procurar uniones, tener hijos, fomentar los vínculos y la familia, los rituales o la comunidad, pues bien, mi respuesta es sencilla, somos seres sociales y hay que fomentar los vínculos, y la otra postura lleva a la soledad y a la decadencia.