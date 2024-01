Sonrisas y lágrimas

Creado: Actualizado:

Durante la transición de esta España del alma querida que ahora se pretende reescribir, no estaba mal visto sintonizar combates de boxeo de pesos pesados y a cara descubierta. Bastante más tarde, del cuadrilátero recuerdo el KO que tumbó a Mike Tyson en el 2.002, cuando Lennox Lewix le encajó un demoledor gancho en la mandíbula. Le noqueó, le desintegró, le dobló el orgullo y el liderazgo de tantas veces un imbatible campeón del mundo. Perdió pero tras recuperar el conocimiento, se puso en pié instintivamente cuando unos gramos de oxígeno ardieron en su cerebro para esbozar una sonrisa de paz que alumbró su cara abotargada. Aceptó sonriendo, la derrota. La risa es el lenguaje internacional que transmite como herencia ancestral, sinceridad. Pero está muy de moda esa otra sonrisa ensayada y teatral, la que asesores de imagen y poses de instagram colonizan los medios de comunicación. No están las cosas como para que quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante este país controvertido, rían a carcajadas. Dientes blancos con sonrisa profident. Ministros y ministras demuestran su capacidad de eficacia, sonriendo mucho más que lo que lo hacemos los españoles. No está el horno para bollos y nuestros dirigentes ya sean de derechas o izquierdas, sonríen a borbotones y sin duda son mucho más felices que el resto de los mortales. La erótica de la sonrisa y vanidad les acerca a los dioses del Olimpo al tiempo que les viste con una coraza de lejanía y estupidez que les aleja de nosotros. En la finca de los Quintos de Mora de los Yébenes en Toledo, el presidente del Gobierno y sus ministros han compartido casa rural como lo hacemos cuando cuadra una escapada en familia. Sin tacones, sin americanas ni faldas de tablas. Estilo informal y casual con vaqueros, deportivas y zapatos castellanos. Ropa como la que cualquiera podríamos llevar un fin de semana de merecido descanso. Sánchez ha pasado lista y uno a uno les ha preguntado si le ven, vestido o desnudo como a aquel rey que nadie se atrevió a contarle la verdad, a tiempo. Los retiros espirituales estaban muy de moda antaño, que lo digo porque he estudiado en los Jesuitas. Este fin de semana y casi a la vez, Feijóo ha congregado por igual en el monte del Greco a los suyos para recibir inspiración divina. Al parecer, los augures le dicen que ha de borrar del mapa a VOX, si quiere prosperar. Que se bajen las nubes los unos y los otros, que pisen tierra firme. Sonrisas y lágrimas, es lo que nos dan.