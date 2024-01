Creado: Actualizado:

INOCENTE de mi, pensaba yo que el tiempo de las ocurrencias legislativas había pasado a la historia en Castilla y León y las divagaciones de Ciudadanos las había borrado Vox con su supuesto sentido común aplicado a la política. Pero por lo visto , el nuevo socio de gobierno del PP en la Comunidad ha decidido que merecía la pena preservar uno de tantos errores del legado de la exinta, por algo será, formación naranja. Se lo pude preguntar personalmente al consejero de Cultura en una comparecencia en Burgos y entonces demostró porqué es uno de los aficionados al toreo con más conocimientos de la Comunidad. Con su peculiar tono pausado y calmo me arreó dos largas cambiadas y cuando desperte del adormecimiento me había cambiado el tercio y ya no había opción de banderillerar. Me quedó claro, no obstante, que esta patata caliente no iba para él sino que el destinatario final será el consejero multitarea al frente del Medio Ambiente, la Vivienda, la Ordenación del Territorio y ahora también de los dinosaurios. Porque el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León consagra que las excavaciones arqueológicas de todo lo que no sean fósiles del género Homo corresponden a Medio Ambiente. Santonja se queda con Atapuerca o Siega Verde, donde manda su hermano, y le endosa a Suárez Quiñones los dinosaurios, las icnitas y los trilobites que cantaba Siniestro Total en ‘Pueblos del mundo, extinguíos’. Es lo que merecemos por saber meter la pata tan a conciencia. Lo de sacar a los dinosaurios del ámbito de la Cultura ya se le ocurrió a los ínclitos de Ciudadanos en la pasada legislatura. Pero insistimos en el error de forma que «Castilla y León va en sentido opuesto al resto de comunidades autónomas», tal y como crtica el portavoz del Colectivo Arqueo-Paleontológico de Salas de los Infantes y posiblemente el mayor experto autonómico en dinosaurios. Qué tendrán que ver las especies de dinosaurios únicas en el mundo que llevan el nombre de Salas con la repoblación de truchas en el río Nela o la compra de la casa del cura de no sé qué pueblo para repoblar el medio rural con jóvenes, todas ellas competencias que le caen a la Consejería de Medio Ambiente. Otras autonomías hacen de sus mucho más escasos y relevantes, desde el punto de vista científico, restos de dinosaurios un autentico reclamo turístico que ayuda a crear y mantener empleo rural. Aquí se ha institucionalizado el olvido de los restos de dinosaurios de la comarca de Pinares. El museo dedicado a estos hallazgos en Salas tiene el tamaño de una garita y se le salen por los garajes las piezas amontonadas mientras la Junta lleva más de veinte años relegándolo. El resto de los partidos políticos son cómplices porque entre las tropecientas enmiendas a la nueva ley que están ahora en debate no aparece ni una triste mención a los dinosarios. Ni siquiera por la UPL leonesa ni por Soria Ya, donde también tienen restos de dinosaurios. Vamos a la extinción.