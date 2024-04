Vuelan los cuchillos

Creado: Actualizado:

SER VALIENTE conlleva riesgos y por previsibles que sean ciertas reacciones no deja de sorprender lo resilientes que son ciertos planteamientos atávicos. Castilla y León está compuesta por nueve provincias cada una de su padre y de su madre. Añadamos las querencias de los centralismos, el autonómico y los intraprovinciales, y ya tenemos la hoguera para que el paletismo político acuda raudo y presto con su lata de gasolina a encender la pira. Esta semana le toca a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, por hacer gala de sentido común y defender que el ayuntamiento tiene muchas cosas en las que gastar los impuestos de los ciudadanos más que subvencionar con 300€ cada billete de avión que despegue desde Villafría a Barcelona. Lo dijo en una de las mesas redondas del congreso Somos Castilla y León de El Mundo de Castilla y León y tiene más razón que un santo. También dijo que entiende perfectamente que se defienda que Valladolid pueda ser el gran aeropuerto de la Comunidad. Cosa que es completamente cierta porque es el que más tráfico de pasajeros registra, el que más operaciones de vuelo gestiona y además es internacional. Ni el aeródromo de León o el de Salamanca hacen sombra a Villanubla y no lo digo yo, sino las estadísticas de Aena. Burgos está muy por debajo y contentos de haber desarrollado una especialización en la escuela de pilotos. Los que siempre tienen el cuchillo afilado y se tragan el sentido común, los datos y la realidad han salido en tropel a degüello porque una alcaldesa de Burgos entiende que la gestión de los fondos públicos no se puede decidir en base a la demagogia. Los más despistados aún apelan a que el aeropuerto burgalés pudiera especializarse en tráfico de mercancías por la potente industria burgalesa. Afirmar tal cosa es apuntarse en la lista de los ignorantes. La pista de despegue y aterrizaje de Burgos es muy corta, pero es que a una hora de carretera está el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, que lleva décadas moviendo miles de toneladas de mercancías, principalmente de noche. En Burgos, como no hay controladores y carecemos del sistema de orientación ILS solo se puede operar en las horas de sol. Sólo por eso ya está descartado. Pero aquí siguen erre que erre con qué haya vuelos regulares desde Villafría cuando tenemos los aeropuertos de Vitoria a 110 kilómetros, Bilbao a 165, Santander a 220 y Madrid a 240. Sin mencionar que Villanubla está a 115 kilómetros de Burgos. Todos ellos son aeropuertos internacionales. A la ciudad le saldría más barato llevar a los viajeros burgaleses gratis en autobús al aeropuerto de su elección que subvencionar vuelos regulares desde Villafría. Bien por Ayala por decir lo que debía ser dicho pero en mi opinión no debe ser la administración autonómica la que se dedique a promocionar el aeropuerto de Valladolid. Para eso está Aena y el Ministerio de Transporte del vallisoletano Óscar Puente a quien desde Burgos le pedimos que se deje de enredar y se preocupe de dar salida al abandono del difunto tren directo de Burgos a Madrid pasando por Aranda de Duero.