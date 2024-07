Creado: Actualizado:

Hace poco más de un año, la actual corporación municipal de nuestro Ayuntamiento en Burgos, tomó posesión con el entendimiento de Populares + Vox. Esto corre que vuela, recuerdo coincidir con los salientes del PSOE en un conocido hotel de Burgos donde se celebró una magnífica exhibición de baile a ritmo de bachata y kizomba. Sabores latinos pegadizos que desplazan a la música de siempre pero no alegraban entonces la amargura de una derrota. Hace poco se ha repetido esa fiesta de danza en el mismo lugar y para recordar las palabras que en la barra del bar, intercambié con los que entonces perdieron. Tiempo tengo de decirlas para el devenir de los tres años que aún le quedan de gobernanza a la Alcaldesa, Cristina Ayala. Según populares y en especial el concejal de Hacienda Ángel Manzanedo, que tiene el llavín de la caja fuerte y su cabeza bien amueblada, este año será el que se gaste en trámites para los ambiciosos proyectos de ciudad que abran las puertas a obras representativas para los otros tres años que quedan. Cuatro años no son nada ni da tiempo a respirar y de ello se darán cuenta los que ahora rigen la casa grande de Plaza Mayor. Casi no hemos desconectado entre San Pedros y San Fermines y con una patada para adelante, entramos en la siesta de agosto. A tiro pasado, las Barracas y Barraqueros han mendigado un lugar más céntrico donde dejarse ver con sus tómbolas, la noria y el dulce de algodón. Parece que en esta capital de provincia no tenemos un sitio para las cosas ni cosas para un sitio en particular. Cierto es que la unión de las derechas aquí, no ha hecho demasiado ruido político hasta la fecha al igual que no lo hizo la coalición también forzada de socialistas y naranjas en la anterior legislatura. Veremos si Vox rompe la baraja en Burgos como lo ha hecho siguiendo el dictado nacional en Castilla y León. De ser así, este ayuntamiento sentiría el vértigo de proyectos previstos que serían moneda de cambio. Lástima que muchos de los encauzados por unos, se metan en el cajón por los otros como 'Burgos Río' del que poco sabemos los ciudadanos de a pie y otros tantos que por ser heredados, tengan un futuro incierto o sean adaptados a las nuevas exigencias del guion. Proyectos raros como cerrar al tráfico la calle Santander, distraen la atención de otros mucho más necesarios. Imaginar un túnel de acceso lento desde la boca de entrada al Parking de Plaza Mayor con salida por la rampa del otro en Avenida del Cid, puede llegar a ser. La ampliación del Ayuntamiento en los dos solares desvencijados de Plaza Vega, si está avalado por un consenso de las tres fuerzas políticas los burgaleses quizás lo podamos llegar a entender. Queda mucho por hacer.