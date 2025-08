Creado: Actualizado:

El inclasificable incomoda porque no encaja, porque no pide permiso ni suele buscar aprobación.

Su mera existencia suele descolocar a los sistemas rígidos ideológicos donde no saben ubicarlo, lo cual a veces suele poner nerviosa a la gente. El inclasificable puede colaborar, pero raramente someterse, y ese no‑sometimiento puede provocar admiración o puede pagarse caro.

Como dijo Emil Cioran: «Ser inclasificable es no permitir que el mundo se tranquilice contigo».

En un mundo ordenado, controlado, lleno de vigilancia y control y, sobre todo, lleno de burocracia, resulta si cabe más atrayente la figura del ‘inclasificable’. Y podríamos aventurar que cada día es más difícil encontrarlo en un mundo donde casi todo está regulado.

Personajes inclasificables son una reacción autoinmune del cuerpo, una especie de reacción autodefensiva. Los inclasificables suelen aparecer más en épocas de crisis, de ruptura, de agotamiento simbólico. No importa si sus ideas nos gustan o no; su valor está en que rompen la línea y salirse del guion. ¿Cómo nombramos a un político que no podemos encasillar saliéndose de la secuencia lógica?

Meter todo en categorías nos relaja y nos da control y por eso los inclasificables a veces son incómodos a medios y políticos a la par que puede encandilar a otros.

El inclasificable teme la domesticación del vínculo, por eso suele interrumpir relaciones de forma abrupta, a veces sin dar explicaciones. Suele ser emocionalmente intenso, original, creativo, empático, resiliente, difícil de domar y fácil de malinterpretar. Puede reinventarse desde el margen. Es incómodo, sí, y también imprescindible en el sentido de que la sociedad también necesita personajes así, demanda hablar de lo no clasificado.

Y es que hay personas que no las podemos clasificar del todo, y no está mal que sean así. Nos obliga a reconocer nuestros propios límites como observadores y reconocer que lo que hemos construido puede tener grietas.

Vivimos tiempos de pensamiento domesticado, donde se censura el exceso, se castiga la ironía (ya no se cuentan ni chistes) y se vigila el lenguaje. Se nos quiere moderados, blandengues, higiénicos, no creyentes y tolerantes, pero solo dentro del marco permitido.

Y ante esa marea de tibieza, no es extraño que surja algo inclasificable, que no se calla ni debajo del agua, que incomoda sin pedir perdón, y resulte refrescante a una parte de la sociedad.