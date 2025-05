Niño acusa a la plataforma contra la incineradora de "engañar" a los burgaleses con "falsedades"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, arremetía contra los detractores de la incineradora que se incorporará en el Centro de Tratamiento de Residuos, a los que acusa de "manipular y engañar a los burgaleses con una serie de mensajes alarmistas" basados, aseveró, en "falsedades".

Respondía así a la creciente inquietud social que a todas luces cristalizará en la concentración de rechazo convocada el próximo 5 de junio en la Plaza Mayor. El edil apelará a la prudencia en la reunión que mantendrá esta tarde con representantes de la plataforma 'Burgos sin incineradora', que agrupa a particulares y colectivos vecinales de la capital y pueblos del Alfoz, empresas y asociaciones de diversos ámbitos, para aclarar algunos de los aspectos más controvertidos.

Niño aseguraba que este será el quinto encuentro mantenido, con el objetivo de explicar un proyecto promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) de la Junta de Castilla y León ahora en licitación y que, recordó, comenzó a tramitarse en 2022, con el PSOE al frente del Ayuntamiento.

Insistía en ello como prueba de que la iniciativa contó con un respaldo político unánime, reflejado en las actas de las comisiones en las que obtuvo luz verde sin que existiera rechazo alguno: "PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos lo apoyaron. No hubo manifestación en contra de la modificación sustancial de la autorización ambiental necesaria".

Tampoco recibió alegación alguna el documento que incluye la polémica incineradora -dentro de las citadas obras de mejora del CTR- durante el periodo que se sometió a información pública, pese que "se remitió de forma individual y concreta a diferentes organismos, entre los que están el Ayuntamiento de Cardeñadijo y las asociaciones de Ecologistas de Castilla y León y de Burgos".

Niño explicaba además que, fruto de las anteriores reuniones con representantes vecinales, se reclamará "que los datos de las mediciones que se van a realizar de forma continua en estas instalaciones sean 100% públicos", así como "el cumplimiento de todas las exigencias de seguridad".

"Este proyecto cumple con toda la normativa medioambiental", subrayaba el concejal, para lamentar la difusión de argumentos que no se ajustan a la realidad, con vocación de "confundir y atemorizar" a los ciudadanos. En concreto, afirmó que, en contra de lo que sostienen los colectivos que se oponen al proyecto, "solo se va a incinerar la materia orgánica que se deposite en el contenedor gris, ya que legalmente esta ya no va a poder ser reciclada, es decir, no se va a poder compostar, y no va a tener otra salida". Reconocía que la alternativa sería enviarla al vertedero, pero que la propia norma en vigor llama a priorizar esta fórmula: "La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular es clara en la jerarquía y fija como preferible la incineración a la eliminación al vertedero, el cual, por cierto, también va a estar limitado a un 10% de los residuos generados a partir del 2035".

Descartaba también que la modernización del CTR, totalmente obsoleto en la actualidad, vaya a ser el germen de la futura macroincineradora que reciba desechos de toda la región proyectada por la Junta de Castilla y León. "Esto es absolutamente falso y es absurdo. Les puedo asegurar que esta instalación no se va a poner en Burgos. Lo repito, no se va a poner en Burgos, es falso. El peligro real es dejar el Centro de Transformación de Residuos en la situación actual. No realizar este proyecto de modernización no permitirá el cumplimiento con la normativa medioambiental", zanjaba Niño.

Culminaba su intervención al respecto con una llamada a la "tranquilidad" pues "este Ayuntamiento nunca pondría en marcha unas instalaciones que pusieran en peligro la salud de sus ciudadanos", apostilló.