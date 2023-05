Hogwarts, la escuela de magia de Harry Potter, se traslada a un cole de Burgos

Marta Casado Burgos

La magia, la creatividad y la cooperación se darán cita en los Campamentos de Ocio Inclusivo que el Ayuntamiento de Burgos y Aspanias organizan para este verano. El espíritu de Hogwarts, la escuela de magia de Harry Potter, se instalará en la sede del campamento de ocio inclusivo de este año. "El lema este año es La Escuela de Magia y muchas de las actividades se basarán en el universo Harry Potter y la película, vamos a intentar que los niños sean creativos y hacer crecer la ilusión y la plena inclusión con la que hemos trabajado todos estos años", explica el coordinador de la Escuela de Magia de Burgos, Rubén Asper.

El campamento se dividirá como en Hogwarts, en casas que agruparán a los niños participantes para la realización de actividades y la obtención de puntos. Así se replicarán las casas de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin en grupos de niños con y sin discapacidad para llevar a cabo las actividades programadas que girarán en torno a la magia y otros muchos espacios de entretenimiento y colaboración entre todos. Allí no habrá espacio para los muggles, solo quienes creen en la magia de la colaboración, la igualdad y la inclusión serán admitidos a esta Escuela de Magia. Aquí no importa como te muevas, en silla de ruedas, con muletas, en escoba o con los pies. En este reino de la magia y la inclusión que se instalará en Burgos no pasa nada si hablas en gestos, con imágenes o con palabras. Todos se ayudan y todos disfrutan.

Entre las actividades talleres, juegos, gymkanas, excursiones como la visita a La Roca o el Norte de Burgos y la visita de los monitores de Paleolítico Vivo. "Niños y niñas que sufren discapacidades severas podrán disfrutar de actividades de ocio con niños que nos la sufren, los primeros pueden desarrollar actividades de ocio en iguales condiciones que los demás, y entre los segundos se fomenta la empatía con la discapacidad", señaló la concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez.

Un grupo de niños disfruta del campamento de ocio inclusivo.ECB

Se han convocado 60 plazas a desarrollar en dos turnos con actividades mágicas que se despliegan desde las 10 a las 19 horas, los sábados de 10 a 14 horas. El colegio Francisco de Vitoria se transformará en la Escuela de Magia en esos dos turnos: del 10 al 15 de julio y del 7 al 12 de agosto. El cupo mínimo para organizar la actividad es de 14 usuarios. Este campamento inclusivo está dirigido a niños de entre 6 y 12 años y hasta 17 para los usuarios con discapacidad.

"Es una actividad que, poco a poco, se va consolidando porque es una convivencia muy enriquecedora para todos", añadió Rodríguez. El pasado año participaron 48 niños 26 en el primer turno y 22 en el segundo. Se reservan mitad y mitad para niños con y sin discapacidad.

El colegio Francisco de Vitoria de la capital se transformará en el Hogwarts de la inclusión y la igualdad. israel l. murillo

¿Cuándo abren la inscripción para el Hogwarts burgalés?

Si quieres adentrarse en el universo de la magia, la colaboración y la igualdad puedes hacerlo. Con o sin discapacidad, disfrutarás de los talleres y actividades del VII Campamento Urbano de Ocio Inclusivo de Burgos al que te podrás apuntar del 15 al 26 de mayo. Puedes hacerlo llamando al 010 ó en el 947 200010. También a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Burgos.

El sorteo de plazas se realizará el 29 de mayo a las 13.30 horas y los admitidos se darán a conocer el 31 de mayo en la web del Ayuntamiento. La inscripción definitiva se debe hacer entre el 1 y el 15 de junio de manera presencial en el servicio 010. Para la inscripción es necesario que se rellene una hoja de inscripción cumplimentada, una fotocopia del DNI por ambas caras, fotocopia de la tarjeta sanitaria, autorización para la administración de medicación y otras autorizaciones de cesión de imagen, traslados.

La relación con las familias de la decena de monitores, capacitados para la atención a la discapacidad, que emularán a Dumbledore y compañía es muy estrecha. "El contacto con las familias es constante e incluso de manera previa para planificar cómo van a ser los campamentos y abordar las necesidades que los profesionales se pueden encontrar", añadió la edil de Servicios Sociales.

Los precios son de 75 euros por turno aunque hay bonificaciones por familia numerosa, segundo hermano, renta inferior a 1,2 veces el IPREM, bonificación por motivos sociales a través del CEAS correspondiente. Un mismo alumno puede participar en los dos turnos que se podrá admitir si no se cubren el total de plazas. Aunque hay que señalar con 1 la preferencia más importante aunque se señalen los dos.