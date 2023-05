Museo de Ciencias Naturales del Mendoza. Donde se unen recursos para enseñar de los últimos 150 años

Marta Casado Burgos

En 1905 el profesor y catedr√°tico del Instituto Cardenal L√≥pez de Mendoza, Jos√© L√≥pez de Zuazo, decidi√≥ reunir en un mismo espacio, anexo al Gabinete de Historia Natural del centro de secundaria, las colecciones y ejemplares dispersos por todo el colegio de San Nicol√°s. Desde entonces y hasta hoy se han reunido en este espacio una colecci√≥n de cientos de piezas que van desde grandes animales disecados como osos, lobos, nutrias o cr√≠as de foca, que hoy son impensables en el estudio de la ciencia, maquetas realizados en papel mach√© o con los primeros pl√°sticos de principios del siglo XX, algunos de los ejemplares de la Primera Expedici√≥n Espa√Īola al Pac√≠fico en 1862 y c√≥digos QR para acceder a informaci√≥n digital o un scape room para aprender ciencias entre los estudiantes del siglo XXI.¬†

La profesora encargada de la conservaci√≥n de este interesante y casi herm√©tico Museo de Ciencias Naturales es Ana Mayoral. Dedica cinco horas de la semana, adem√°s de la docencia, para revisar las piezas que est√°n da√Īadas, aquellas que cambian con el avance de la ciencia y la identificaci√≥n de especies, y conservar un legado que abarca la ense√Īanza desde finales del siglo XIX a la √©poca actual.¬†

Un rinc√≥n dedicado a la ense√Īanza que rara vez abre sus puertas. Lo har√° este pr√≥ximo s√°bado en el marco de la Noche Blanca. "Tratamos de acercar todos los recursos del centro a la poblaci√≥n y una de las maneras de poder hacerlo es mostrar el interior del museo en la Noche Blanca o organizar, siempre que podemos, alguna exposici√≥n con algunos de los elementos tan singulares como los que tenemos en el centro", se√Īala la directora del Instituto Cardenal L√≥pez de Mendoza, Mar√≠a Luz Garc√≠a Parra.

La instalación arremolina piezas de los animales mas singulares, de recreaciones de plantas, órganos del ser humano, bacterias, conchas y formaciones geológicas. Todas las ciencias en un rincón singular  lo que pudo ser los aposentos del rector del centro y el coro que mira a la capilla. El trabajo de mantenimiento de la instalación es ingente "todos arrimamos el hombre, la colaboración entre los diferentes departamentos es muy importante y permite que todo esté ordenado como cualquier museo de ciencias", explica Ana Mayoral.

El paseo arranca por la geología de la provincia. En el Museo hay un mapa de Burgos donde están diferenciadas todas las comarcas y se identifican con el tipo de rocas que allí se pueden encontrar. No es algo solo visual. El trabajo de ordenación de toda la colección de piezas geológicas y rocas ha permitido identificar con una muestra cada uno de los tipos de formaciones geológicas que se pueden encontrar en cada rincón de la provincia. 

Tierras donde hay muchas referencias de huellas fosilizadas. La colección de este tipo de materiales es muy amplia. Hay vegetales, huellas en troncos, trilobites... Formarán parte de la próxima exposición de Pieza del Mes "con el que intentamos acercar el contenido del museo a todos los estudiantes". Los icnofósiles se reparten por la mesa de trabajo de Ana Mayoral. Esmaltes y tintas para siglar, de manera reversible, el material y, también, un espacio para restaurar o crear nuevas etiquetas. 

"Tenemos el material dispuesto para ir trabajando sobre el, pinto en blanco, luego escribo la identificaci√≥n en negro, y vuelvo a dar esmalte para preparar la pieza del mes", explica. No es el √ļnico trabajo de mantenimiento que lleva a√Īadido una labor de seguimiento cient√≠fico. "Es un museo que hay que ir cuidando, renovando, revisando la clasificaci√≥n, yo creo que me jubilo y no he terminado el trabajo pendiente porque hay mucho que catalogar, se sigue donando material, y vamos a lo urgente aquello que necesita una intervenci√≥n inmediata para que no se da√Īe".¬†

La imagen lo domina todo hoy en d√≠a. De manera digital, sin ni siquiera imprimir. En formato web, en el aula virtual. Los alumnos tienen acceso a una enciclopedia infinita como la que se ha creado con internet. Pero a principios del siglo XX y finales del XIX maquetas hiperrealistas y rudimentarias diapositivas eran la √ļnica manera de acercar los estudios de ciencias a los bachilleres. Destaca la importante colecci√≥n de episcopios y sus placas. Se conservan cuatro. Tambi√©n un antiguo microscopio monocular con los colorantes de microscop√≠a aunque gran parte del laboratorio antiguo se desplazo al IES Diego Porcelos cuando se destin√≥ all√≠ el estudio de ciencias.

Las maquetas son otro de los secretos singulares para un centro de ense√Īanza secundaria. Las hay de aparatos y √≥rganos del ser humano con un hiperrealismo espectacular son "aut√©nticas obras de arte" qu epudieron verse en el Monasterio de San Juan el curso pasado. Tambi√©n hay muchas piezas de plantas e injertos de todo tipo: vit√≠cola, √°rboles frutales, jardiner√≠a, especies ex√≥ticas... "yo no pod√≠a imaginar que hubiera tantos tipos de injertos". Los estudios de agronom√≠a en el centro permiten desplegar tambi√©n antiguos aperos de labranza o, por ejemplo, maquetas donde se recoge fielmente los tejidos vegetales parasitados por honogos "se ve c√≥mo entran los hongos en los tipos de c√©lula de cada capa, es espectacular son maquetas que ves en 3D y que en un libro solo lo ves plano y era la √ļnica forma de ense√Īar", explica Mayoral.¬†

Entre estas maquetas destacan algunas que llegaron de París a finales del siglo XIX hechas en papel maché. "Los modelos actuales que tenemos en clase no son tan buenos". Otras recrean un huevo de pollo con cortes para ver el desarrollo embrionario donde están todas las capas y materiales en papel "son una obra de arte científica". 

Tambi√©n materiales que hoy ser√≠an imposibles de utilizar como las disecciones montadas y coloreadas para ver los diferentes¬† aparatos y √≥rganos de una ardilla, de una paloma, de una rana... Animales disecados, incluso peces, anfibios conservados en formol... "Son¬† f√≥rmulas de conservaci√≥n del pasado que hoy no se realizan, pero como est√°n aqu√≠ es un patrimonio que tenemos que conservar y que tambi√©n utilizamos como una forma de educaci√≥n ambienta, mostramos a los alumnos los animales de cerca y concienciamos sobre conservaci√≥n, actitudes positivas a la naturaleza y el medio ambiente", se√Īala. Porque la naturaleza y las ciencias en toda su diversidad se concentran en este peque√Īo rinc√≥n de estilo g√≥tico abarrotado de conocimiento y de historia que podr√°n visitar en la pr√≥xima edici√≥n de la Noche Blanca.¬†