Marta Casado Burgos

La Esther Barbero de hace 21 años tenía claro que quería montar su negocio, ser autónoma y formarse en el sector de la belleza personal. «Yo misma me busqué mi propio trabajo, fue difícil porque no tuve ayuda ninguna, pero poco a poco me fui manteniendo, creciendo, llegué a comprar mi casa, tener empleados… después de la crisis todo ha ido hacia abajo y cada día es peor», lamenta.

En el Salón Ballena Azul el buen ambiente es la tónica general. Atender a las clientas, pero «ahora mismo trabajar y tener beneficios es muy difícil». Ha tenido que ir prescindiendo de empleadas por el camino. «Mi negocio es pequeño llegué a tener a dos empleados, pero después de la crisis acabé con uno y ahora, tras las subidas de todo y el cliente que cada vez viene menos, es imposible tener empleado, estoy sola», lamenta. Así que la sensación es que «con 52 años en vez de crecer, hemos ido hacia atrás, cada día es peor y es como si quisieran que cerráramos porque es que ni malo te puedes poner porque no te puedes permitir un empleado que te cubra». Añade, además, que «aunque no trabajes no puedes dejar de pagar, cada día suben todo más, sacan nuevos impuestos o cursos o leyes que, en resumidas cuentas, te toca pagar también y no se dan cuenta que, si cerramos, dejarán de recaudar».

Reconoce que ser el único sector que no ha vuelto a un IVA reducido es porque son muchos entre peluquerías, salones de belleza, barberías y tatuadores. «No se dan cuenta de que todos los que han cerrado han dejado de pagar: luz, agua, basuras, teléfono, alquiler, IVA, IRPF… Nos están ahogando», lamenta. Considera que se ha bajado al sector de ocio y entretenimiento porque «si estamos entretenidos no pensamos y son muchos menos». A ellos les toca pelear.