Marañón celebra la renuncia al acta de Rodríguez- Vigil y pide a Blasco que «haga lo mismo»

Virginia Martín Burgos

«Quiero celebrar la vuelta a la normalidad que ha supuesto la renuncia al acta de Julio Rodríguez- Vigil». Con estas palabras del portavoz de Cs, Vicente Marañón, arrancaba el Pleno Municipal del mes de mayo, el último del presente mandato. El edil celebraba la renuncia al acta de su excompañero de formación y recordaba que «si lo hubiera hecho cuando tocaba, el Pleno del Ayuntamiento contaría hoy con los cinco concejales que la ciudadanía le dio a Cs en las elecciones».

Así las cosas, el portavoz de CS recordaba que el «Código de Conducta señala en relación al tránsfuguismo que se considera tránsfuga a los representantes que traicionando al sujeto o formación política que los presentó a las elecciones hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsado o retirados del objetivo fijado» y «esta corporación sigue sin estar libre de tránsfugas».

Así las cosas, el aún portavoz de Ciudadanos se dirigía a la concejal no adscrita Carolina Blasco para reprocharle que no haya dejado su acta de concejal. «Ahora vemos carteles con su cara y la frase ‘Decide Burgos’. Burgos decidió hace cuatro años que el PP tenía 7 concejales y ahora no los tiene porque usted sigue aquí como no adscrita».

En este sentido, pidió «respetar el fondo y la forma del Estado de Derecho» y exigió «cumplir las normas». «Harto poco consultamos a la ciudadanía y lo mínimo es respetar su voluntad. Aquí debería haber 7 concejales del PP y 5 de Cs. No los hay y hay responsables», apuntó al tiempo que aseguró que es «una indignación».

Ante estas palabras, Blasco respondía a Marañón que «ojalá hubiera usado la energía puesta en estas palabras en sacar adelante los proyectos que prometió a los burgaleses» y le recomendó «dejar a un lado su resentimiento y su rencor» porque «envenena».

La respuesta de la expopular no sentaba bien al de Ciudadanos que respondía a la no adscrita que «Cs no me ha puesto de candidato y al contrario de lo que usted ha hecho no me he montado un partido ni he dicho que mis compañeros de partidos son unos inútiles».

La polémica se cerraba con Blasco asegurando a Marañón que «nunca me ha oído llamar inútil a nadie, algo que sí ha hecho usted con su compañera de partido y candidata a la Alcaldía, Charo Pérez Pardo» y criticó al de Cs que «no tiene nada que aportar y ese ha sido su paso por el Ayuntamiento».