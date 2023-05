El Pleno da luz verde a mantener el precio del billete de bus a la mitad en Burgos

Virginia Martín Burgos

El Pleno municipal ha dado luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal que regula el precio de los billetes de autobús para mantener el descuento del cincuenta por ciento, que de otra manera finalizaría el 30 de junio. Lo hacía con los votos a favor del bipartito, PP y Podemos y las abstenciones de Vox y la concejal no adscrita, Carolina Blasco.

El concejal de Movilidad, Levi Moreno, apuntaba que «sin duda es una medida necesaria si queremos ofrecer una movilidad sostenible para los burgaleses». Una afirmación criticada por la concejal no adscrita, Carolina Blasco, quien lamentaba que se basa «en la más absoluta improvisación».

La concejal no adscrita señalaba que «la medida no estaba contemplada en el Presupuesto, que recoge unos ingresos de Autobuses cercanos a los tres millones de euros y que ahora se reducirán a la mitad». En este sentido, la edil señaló que «la modificación de la tasa no se ha hecho con la correspondiente memoria económica que debe acompañar a una decisión así».

Además, avanzaba que «de existir cualquier alegación a la modificación» una vez llegue el 30 de junio, los burgaleses deberán volver a abonar el precio anterior. «Estamos sin duda ante una propuesta electoralista y contraria a los principios de la democracia por el momento en que ha sido presentada».

En este mismo sentido se manifestaba el portavoz de Vox, Ángel Martín, quien aseguraba que «todos vemos bien que se faciliten las cosas a los ciudadanos», pero «lo que no proceden son las formas de hacerlo».

Por su parte, el concejal del PP, César Barriada, señalaba que si bien su formación «está convencida de los beneficios del uso del autobús» apuntaba la necesidad de ampliar la gratuidad a los mayores de 65 años. En este sentido, recordaba al primer edil, Daniel de la Rosa, que «la gratuidad para los menores fue cosa del PP y no de los socialistas como pretende hacer ver».

Ante las críticas de la oposición, De la Rosa señalaba que «le pese a quien le pese seguiremos gobernando hasta el final del mandato», respondiendo a las críticas sobre la idoneidad de aprobar la modificación de la ordenanza en el último pleno del mandato. «Había que hacerlo», sentenció.

Reglamento del Taxi

Por otra parte, el Pleno también daba luz verde a la aprobación inicial del Reglamento Municipal del Taxi, un documento que no había sido revisado desde el año 1994. El reglamento que «ha contado con el consenso mayoritario de la corporación porque en su ejecución han participado todos los grupos municipales salió adelante con el voto favorable del bipartito, Vox y Podemos y la abstención del PP y la concejal no adscrita.

Fue precisamente Blasco quien se mostró más crítica con la norma al entender que «no da respuesta a cuestiones como la creación de más licencias o la falta de servicio a determinadas horas del día».