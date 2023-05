«Nosotros podemos ser más que decisivos, a lo mejor acabamos siendo determinantes»

Manuel Remón Burgos

Pregunta- Vox fue decisivo para que gobernara otro partido, el PSOE, en las pasadas elecciones, ¿va a ser decisivo en las del 28 de mayo?

Respuesta- Primero, no creo que Vox fuera decisivo. Simplemente nosotros votamos en conciencia y para que no se despreciara a Burgos. No somos decisivos. Nosotros votamos a Vox, al candidato de Vox, que era, lógicamente, el que queríamos que fuera alcalde. Si Vox va a ser decisivo ahora, pues ya me gustaría a mí saberlo. No va a haber una fuerza política que gane claramente sobre las demás y si gana esa fuerza, necesitaría apoyos de otros partidos. Hay encuestas de medios de comunicación, bueno, que da una situación muy ajustada y en la que, efectivamente, nosotros podemos ser más que decisivos, igual determinantes. Pero son encuestas, por eso lo digo. Que es que las encuestas son una foto fija en un momento determinado, claro, hay que saber exactamente a quién se pregunta, cómo se pregunta, quién encarga la encuesta.

P.- ¿Vox tiene todavía margen de crecimiento en Burgos?

R.- Hombre, sí. Y creo que vamos a crecer bastante. Y deseo que crezcamos bastante y bastante más.

P.- ¿Qué es lo que más le está sorprendiendo en su condición de candidato?

R.- También hay que tener en cuenta que, claro, la experiencia como concejal, como corporativo durante cuatro años en ayuntamiento, pues ya te va curtiendo en cosas que igual cuando aterrizamos en el ayuntamiento sí que nos podían sorprender más. Todos los días se quiere llamar la atención de alguna forma con globos sonda, con cosas un poco irrealizables por parte de los otros grupos. Nosotros no intentamos caer en ese juego, pero lo que es sorprenderme, no.

P.- ¿Qué es lo que le ha parecido más exagerado de las propuestas de otros partidos?

R.- Creo que todos somos conscientes de que hay algunas cuestiones que se lanzan, como para quedar muy bien ante la opinión pública, y sabiendo que son, si no irrealizables 100%, muy poco realizables. Voy a poner un ejemplo de la campaña anterior, que yo me acuerdo perfectamente, y que yo creo que ha devenido en lo que es el actual ‘Burgos Río’, porque actualmente, desde Ciudadanos, de la parte del equipo de gobierno de Ciudadanos, también porque lo han asumido desde todo el equipo de gobierno, ahora hablan de ‘Burgos Río’ como una actuación muy limitada a los dos extremos del río, a mejorar las márgenes, un proyecto arquitectónico de calidad, es lo que pretenden, etc. Pero claro, yo es que recuerdo en la campaña anterior, precisamente en el debate en el Colegio de Aparejadores, que el representante de Ciudadanos, en aquel debate, hablaba de un río navegable, con canoas, con aparcaderos, con pistas de pádel, con todo tipo de cuestiones. Yo creo que en ese momento, pues no eran muy conscientes de lo que estaban diciendo. Luego se han dado cuenta de que existe una cosa que son las confederaciones hidrográficas, una cosa que son las leyes, entonces lo han ido matizando, pero su idea inicial era, pues eso, hacer aquí una actuación tipo el Turia en Valencia, o todavía más exagerada y con una noria, etc. .

P.- ¿Qué propone que sea realizable y en un tiempo razonable para Gamonal?

R.- Tenemos unas cuestiones muy claras, porque llevamos una proposición precisamente sobre aparcamiento, que es el primer problema que te trasladan los vecinos, el problema del aparcamiento en Gamonal. Entonces, en este sentido, nosotros hicimos una proposición que llevamos al Pleno y que no se aprobó, pues la queremos aplicar, quizá con ciertos matices, porque hablamos de una zona regulada para el comercio, etc., y que se debe estudiar en profundidad. Segunda cuestión, seguridad ciudadana, que para nosotros también es muy fundamental en nuestro programa. Nuestro programa está compendiado en tres ejes, que son FamilIa, Infraestructuras y Seguridad. Claro, cuando la plantilla de la Policía Local no está completa, o sea, falta personal, pues es lo primero que tendríamos que hacer, completarla. Nosotros incluso hablamos de crear una unidad dentro de la Policía de vandalismo, de vandalismo gráfico y vandalismo contra el mobiliario urbano, muy en concreto, para estas cosas que creo que también afectan a Gamonal. Y tomarse en serio la plaza de Santiago. Y darle un uso a la parcela dotacional del Parque de Artillería Santa Bárbara. Porque esto sí que, claro, es una cuestión que es que ya es municipal, las obras, la urbanización, las viviendas, está avanzando, todo se está completando, bueno, quedará un tiempo de obras todavía, pero van a ir a vivir ahí muchos vecinos, y resulta que hay una parcela de propiedad municipal de 5.000 metros cuadrados que a día de hoy no se ha decidido que se va a instalar allí. Nosotros en su momento incluso hablamos de instalar ahí el Museo de Gamonal, porque lo podemos ver como un reclamo turístico. Esa parcela para nosotros también es prioritaria, darle un uso, ya digo, hemos estudiado una dotación de este tipo, muy en consonancia con los vecinos, porque los vecinos también quieren una biblioteca, no hablan tanto de centro cívico, pero sí una biblioteca.

Hay que tomarse en serio la plaza de Santiago Fernando Martínez-Acitores

P.- Dice que uno de sus ejes de programa es la familia, ¿qué se pude hacer desde el Ayuntamiento en favor de las familias?

R.- Se pueden hacer bastantes cosas. Sobre todo a nosotros en el tema de la familia y en Burgos lo que nos preocupa básicamente es la natalidad. Una ciudad como Burgos, en la que el 60% de la población tenemos, porque me incluyo, 50 años o más. El futuro, pues es poco esperanzador. Yo soy muy burgalesista y me encanta esta ciudad, creo que tiene una calidad de vida impresionante. Pero como no revirtamos la situación, lo estoy diciendo varias veces ahora, sin niños, sin jóvenes, no hay futuro. Estoy de acuerdo que también influye mucho la política de la administración autonómica y la nacional. Pero desde el Ayuntamiento se puede hacer todo lo que es política fiscal, por ejemplo, todos los tributos locales tienen que ir bonificados para las familias numerosas. Se pueden dar premios a la natalidad, tanto económicos como homenajes. Esto da resultado. Parece que es un poco la vuelta al pasado, pero es que hoy en día se está utilizando en países y en ciudades con problemas de envejecimiento y está dando resultado. Muchas veces, incluso, no es la dotación económica, sino es reconocer que va a ser la gente que luego nos va a pagar las pensiones. Esas familias están contribuyendo claramente a la ciudad. Y esto se puede hacer muy claramente desde el Ayuntamiento.

Como no revirtamos la situación, lo estoy diciendo varias veces ahora, sin niños, sin jóvenes, no hay futuro Fernando Martínez-Acitores

Y, por supuesto, campañas de concienciación, que es lo que queremos decir. Esto no existe ahora entre los jóvenes. Y desde el Ayuntamiento se puede ir por los institutos, se puede ir por las universidades, se puede ir por los CEAS y concienciar de la necesidad de que Burgos se rejuvenezca. Y esto se puede hacer muy directamente desde el Ayuntamiento.

P.- Si después de las próximas elecciones tiene capacidad de gobierno, ¿qué haría con la zona de bajas emisiones?

R.- Reducirla al mínimo posible. Nosotros sabemos que esto es normativa europea y que hay que cumplirla. Pero ciudades como Burgos, que de los 365 días al año, los estándares de la Organización Mundial de la Salud, respecto a contaminación, solo se superan en 5 o 6 días al año. 360, tenemos una calidad de aire buenísima. Reduzcámoslo al mínimo posible, tanto en días como en zonas. Porque si no, esto es limitar mucho la libertad de la gente. En estos días, por ejemplo, se ha dirigido a nosotros la asociación de empresarios de talleres automovilísticos de Burgos, de la ciudad. Más de 100 talleres están preocupadísimos con la zona de bajas emisiones. Muchos de ellos están dentro de la propuesta que ha hecho el equipo de gobierno. Dicen, ¿cómo va a entrar la gente a reparar su coche? ¿cómo lo hacemos? Esto nos lleva a cerrar muchos de ellos, a destruir muchos puestos de trabajo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero luego todos estos problemas de cómo desplazarnos al centro de trabajo si están en los polígonos. Yo no digo que no se cumpla la normativa, porque además, otra cosa es que nosotros tampoco estemos de acuerdo con la normativa europea. Pero si existe, hay que cumplirla, pero al mínimo posible. Al final estamos hablando de que sólo van a poder cumplir con lo que marca la zona de bajas emisiones aquellos que tienen capacidad económica para comprarse un coche que cumpla con los requisitos.