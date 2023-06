Un tío del joven que apuñaló a Francis Frías sitúa el origen del conflicto en «cosas de drogas»

Acusa a la víctima y a dos de sus amigos de formar parte de una «organización» dedicada a la venta de estupefacientes / La ex novia de Harry Alexander H.P. asegura que vio la supuesta agresión en el baño del Nueva Tentación: «Me agaché para que no me golpearan»