Virginia Martín Burgos

«Las fiestas de San Pedro y San Pablo están en riesgo». Así lo aseguró la portavoz grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros. La popular se ha mostrado crítica con lo que considera «una la falta de planificación y una pésima gestión de Daniel de la Rosa», que «está poniendo en peligro varios eventos de las fiestas patronales».

En este sentido, la portavoz del PP aseguró que «de celebrarse las sesiones de fuegos artificiales, el alcalde en funciones estará incumpliendo la ley, como ya lo hizo el pasado año». Tal y como explicó la concejal «la formalización del contrato de las sesiones de fuegos debe realizarse quince días hábiles después de su adjudicación» por lo que «si se adjudican el 9 de junio y se cuentan los 15 días hábiles entre la adjudicación y formalización se superará la fecha de finalización de las fiestas patronales».

Ballesteros señaló así que «Daniel de la Rosa no ha aprendido de los errores y tal y como ocurría el año pasado, las sesiones no están contratadas ya que el plazo de presentación de ofertas finaliza el 8 de junio». En este sentido, la formación popular se pregunta si «una vez que no se cumplan los plazos, De la Rosa va a asumir responsabilidades» o «va a dejar este asunto en manos de la nueva Corporación municipal que se constituirá el 17 de junio».

La «misma situación nos encontramos con los conciertos», recordaba Ballesteros, quien apuntaba que «si bien algunos se han anunciado públicamente hace semanas y se han adjudicado como el de Ana Mena y Dani Fernández, actualmente no tienen contrato».

En este mismo sentido, el también concejal popular César Barriada aseguró que el desarrollo de las fiestas se encuentra en una «situación delicada». Y es que «De la Rosa confiaba en la modificación de crédito para desarrollar determinadas actividades en los San Pedro que no se van a poder hacer». Barriada ponía como ejemplo «las Tardes de Baile o las Noches de Humor», y «tampoco se sabe nada de la Feria de Tapas ni de la novedad que querían poner en marcha los hosteleros sacando las barras a la calle».

El concejal aseveró así que el alcalde en funciones «no tiene dinero para realizar estos eventos» y «no porque el Ayuntamiento tenga una mala situación económica» si no porque «De la Rosa ha prometido lo que no podía cumplir y no ha tenido una buena previsión»

Precisamente sobre esa modificación de crédito de 33 millones de euros, Ballesteros ha asegurado que tras reunirse con el alcalde «acordamos que se quedara sobre la mesa, para que sea el próximo equipo de Gobierno el que decida». De hecho, apuntaba que «los funcionarios habilitados nacionales han afirmado que esa modificación debería quedarse sobre la mesa porque a un Gobierno en funciones no le corresponde decidir la aprobación definitiva».