La huelga de funcionarios de Justicia atasca «aún más» los asuntos de Familia en Burgos

Virginia Martín Burgos

La huelga de funcionarios de Justicia «está generando un mayor retraso en los juicios y estos aplazamientos está causando graves efectos en nuestros clientes, que están viendo frenados sus procesos legales». Así lo asegura Fernando Espino, abogado especializado en Derecho de Familia, quien asegura a tenor de estos asuntos que «están sufriendo más retraso del que ya estamos acostumbrados a padecer».

El panorama, visto lo visto, no pinta nada bien y la «preocupación» aumenta en los colegios de Abogados y Procuradores de Burgos. Ni siquiera «la puesta en marcha de servicios mínimos que se ha llevado a cabo en Miranda de Ebro ha servido para nada» y el retraso sigue siendo «muy importante».

Especial inquietud le producen a Espino los asuntos en los que hay menores implicados. «No en todos los divorcios hay hijos de por medio pero en los que los hay salvaguardar su bienestar es fundamental y estos asuntos nos preocupan especialmente». Eso sin dejar de lado los divorcios en los que «hay un mal ambiente en el matrimonio por lo que puede suponer».

Al margen de la idiosincrasia de cada asunto, el abogado recuerda que con esta situación se corre el riesgo de generar un «cuello de botella» en los tribunales que, obviamente, conllevará una mayor carga de trabajo a posteriori». «Es fundamental que este conflicto se resuelva lo antes posible por el bien de todos».

También por el de los despachos de abogados que, como es lógico, sufren las consecuencias del parón, no solo «haciendo frente a desplazamientos y horas en preparar y asistir a juicios que acaban siendo suspendidos» sino a una «reducción de las ganancias» porque «no basta con que se dicte sentencia, hay que transcribirla». Y si no hay sentencia «no facturamos».

El letrado no se muestra esperanzado ante una temprana resolución de la huelga. «Creo que habiendo unas elecciones generales de por medio no veremos no se resolverá antes y después entramos en agosto, un mes en el que siempre se reduce la actividad judicial», apunta.

Divorcios

Sea como fuere la vida sigue y los divorcios continúan solicitándose. De hecho a un ritmo superior que antes de la pandemia y tras un 2022 con cifras a la baja. Así lo ponen de manifiesto los datos del primer trimestre del año ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

De enero a marzo de 2023 se produjeron en la provincia burgalesa 115 divorcios consensuados y 52 no consensuados, mientras que en el mismo periodo del año 2022 se solicitaban 86 y 45 respectivamente. Las cifras se asemejan a las registradas en el primer trimestre de 2021 y superan las recogidas en 2019, antes de la pandemia.

También crecen las modificaciones de medidas, tanto las consensuadas como las no consensuadas. «Cada vez más en el caso de los divorcios y separaciones con hijos de por medio se tiende a la modificación de medidas para acogerse a una custodia compartida», explica.

De hecho, «es cada vez más habitual en este tipo de procesos partir directamente de una custodia compartida, salvo que en una de las dos partes haya algo que la imposibilita». Y es que, tal y como asegura el letrado: «Mejor compartir que competir».