San Pedro de la Fuente y Fuentecillas exigen que se ejecuten los servicios pendientes

En la zona oeste de Burgos surgen voces que consideran que las necesidades de este área de la ciudad no están del todo atendidas. Los barrios de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas aglutinan a más de 14.000 vecinos que comparten servicios pero, por el lado contrario, también se ven afectados por una larga lista de necesidades sin cubrir.

Desde la asociación de vecinos de esta zona de la capital burgalesa trasladan que han llegado a su límite y han decidido poner los puntos sobre las íes. Después de que se hubiera obtenido luz verde para poner en marcha los proyectos que demandan desde hace tiempo, han tenido que volver a pronunciarse para que por fin se lleven a cabo las soluciones a necesidades «urgentes», como las califica Conchi Camarero Merino, presidenta de la asociación de vecinos.

El distrito oeste lleva reclamando desde el año 2019 un conjunto de proyectos que jamás han llegado a materializarse. El aumento de la población no ha ido acompañado de mejoras de los servicios, que son insuficientes o se quedan pequeños.

Aunque los proyectos se aprueban, Conchi Camarero afirma que nunca llegan a iniciarse las obras y que «ya es hora de que sus postulaciones se lleven a cabo». En este orden de cosas, aclara que la necesidad es acuciante para todo el distrito, ya que San Pedro de la Fuente y Fuentecillas son dos barrios diferentes pero forman parte de la misma zona.

«Somos una asociación de vecinos que hemos aglutinado las dos zonas en un solo barrio, lo único que nos separa es la avenida de la Independencia».

La presidenta comenta que, aunque cuentan con un centro de acción social (CEAS) por el que están enormemente agradecidos, se queda demasiado pequeño y es insuficiente para la cantidad de actividades que pretenden llevar a cabo. «Para nosotros, es una necesidad imperiosa la construcción de un centro cívico, y aunque también contamos con una biblioteca, esta no debería ser donde se desarrollen las actividades que se hacen por norma en un centro cívico», explica Conchi Camarero, que resalta el cívico como «su mayor demanda».

Desde el Ayuntamiento de Burgos se dio luz verde para comenzar con las obras del proyecto del centro cívico, pero las obras nunca llegaron a materializarse y los vecinos tuvieron que comenzar la lucha desde cero.

Otra de las necesidades del barrio es educativa. Conchi Camarero asevera que los institutos de educación están masificados.

Un claro ejemplo es el instituto López de Mendoza, «un viejo edificio, saturado de alumnos y con unas instalaciones obsoletas, anticuadas e insuficientes», resalta. Es así que piden que se construya un nuevo centro de educación, en definitiva, un Instituto.

La presidenta expone que se han reunido tanto con la Dirección Provincial de Educación como con los sindicatos y siguen sin ser escuchados. «A través de la junta de distritos pretendemos que sea una demanda no solo de este barrio, sino de los colindantes de la zona oeste», añade la presidenta. De esta forma incide en que no reclaman la construcción de un único instituto en el barrio de Fuentecillas, sino que defienden que las barriadas de San Juan Bautista, el Pilar y el alfoz de Burgos también lo necesitan.

En el ámbito sanitario el centro de salud de Los Cubos se queda «demasiado pequeño». Así lo han descrito desde la asociación de vecinos y aunque han demandado la construcción de uno nuevo en diversas ocasiones, su petición queda sin respuesta.

Conchi Camarero reconoce que son conscientes de que «es muy costoso construir un edificio desde cero y, por ello, desde la asociación hemos propuesto diversas opciones alternativas para de aliviar el trabajo que se acumula en el centro».

En este orden de cosas, la portavoz de la asociación vecinal sostiene que «podría ser conveniente que se trasladaran parte de las cartillas sanitarias al centro de salud de las Huelgas». Argumenta que a su juicio «es rotundamente inviable comprimir a tantos pacientes en un solo edificio porque se queda demasiado pequeño».

Si hubiera que destacar alguna actuación que mejorar en cuanto a las infraestructuras, Conchi Camarero apunta sin lugar a dudas a la calle Zamora. La presidenta vecinal la define como «una zona de tránsito peligrosa para los niños que quieren cruzar de una acera a otra cuando van al colegio», así como un pasaje donde los coches campan con total «libertad» y una zona «muy problemática» en los días de lluvia, debido a los grandes charcos.

Aunque han detectado una buena predisposición por parte del concejal de Urbanismo en funciones, saben que hay una propiedad privada en ese tramo que imposibilita modificar la infraestructura de la calle. Será una cuestión que herede el próximo equipo de Gobierno tras la toma de posesión.

Espacios de ocio para mayores y jóvenes

La presidenta de la asociación de Vecinos destaca que sus quejas se enfocan en los servicios que mejorarían la vida del distrito y aclara que sus peticiones no son caprichos sino necesidades. «Sobre todo, demandamos servicios», insiste rotunda Conchi Camarero.

Si los vecinos tuvieran que ponerse más exigentes, podrían hablar de la creación de dos centros sociales más: uno de ellos para actividades lúdicas para los más mayores y el segundo, para gente joven. Este primer espacio se pretende enfocar como un lugar donde los mayores puedan quedar, jugar a las cartas y se reúnan para pasar tiempo de calidad. Conchi Camarero explica que hace tiempo «tenían un espacio que cumplía esta función, pero por falta de rentabilidad y con la llegada del coronavirus tuvieron que cerrarlo».

Esto provocó que los mayores se aislaran todavía más, lo que puede repercutir en su salud mental. «Buscamos un local, recogimos firmas, pero no hubo forma de llegar al final del proceso», explica Conchi Camarero. El segundo espacio que se reclama se enfoca en los más jóvenes.

En este caso, Conchi Camarero expone que sería un centro dedicado para adolescentes que no tienen donde quedarse los días de frío y lluvia tan característicos de Burgos. «Los jóvenes de entre 14 y 18 años necesitan un lugar donde puedan estar y relacionarse para no tener que estar en la calle haciendo botellón».

La representante vecinal asevera que «nos encontramos en un momento en el que tenemos que apostar por la mejora de los barrios de Burgos si queremos aumentar la calidad de vida de los vecinos». En este sentido, concluye que todos los distritos deberían «ir a una» y, aunque desde el distrito oeste no se pueden quejar, «siempre hay algo que se puede mejorar».