El grupo municipal del PP asegura que «De la Rosa dice adiós como peor gestor económico»

Marta Casado Burgos

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos han hecho un balance de cierre de legislatura centrándose en el día a día de la gestión del Consistorio burgalés. No se habla de la negociación abierta entre el PP y Vox. Pero su actitud y sus palabras delatan que hay buena sintonía en lo que fuera de micrófono califican como fase inicial del noviazgo.

No responden a la pregunta sobre las negociaciones «es una cuestión que corresponde a la candidata» pero frases como «De la Rosa dice adiós como el peor gestor económico de la historia del Ayuntamiento de Burgos» les delata. La portavoz del PP, Andrea Ballesteros. Asegura que esta ha sido la legislatura de la «la excusa permanente», pero «dato mata relato y lo hemos demostrado con las cifras de ejecución trimestral y anual».

De esta manera, exponen que en 2017 la ejecución en inversiones ascendía a 35 millones de euros. Este 2022 esa cifra, que es la que se ha gastado realmente, llega a 27 millones de euros. «Así quedan 70 millones de euros de remanentes y 30 han pasado a una modificación presupuestaria que están sobre la mesa para aprobar por la nueva corporación», relató Ballesteros.

Falta de planificación

A los datos económicos han añadido los problemas de gestión de los que ha dado muestra el equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa a su juicio. Como ejemplo la Gerencia Municipal de Cultura. «Nos extrañó el cambio de Instituto a Gerencia que nos decían que iba a solucionar los problemas de gestión pero no mejoró nada», explicó María Isabel Bringas, que se despedía como concejal. Explican, como ejemplo, que muchos contratos de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2023 "están sin solucionar y acabará firmándolos alcaldía porque las cosas se tienen que hacer".

La solución para el Partido Popular pasa por dotar de personal y diseñar una planificación. «Está claro que hay una falta de personal, pero estamos en una ciudad muy cultura y hay muchas cosas, pero se necesita una planificación para que las cosas no queden para la última hora», explicaba la edil en funciones. Y añade que hacer las cosas con tiempo permite acudir a mejores precios y conseguir mejores contratos porque «las fiesta habrán cuadruplicado su presupuesto, pero más dinero no quiere decir mejor».

Turismo

Otro área en la que el PP siempre se ha mostrado crítico es en la gestión de Promueve y la promoción cultural y turística. «Los tiempos del gobierno de Daniel de la Rosa no han sido los tiempos de la ciudad», explico César Barriada. Enumera fallos como la pérdida de la Oficina de Congresos, Burgos Convention Bureau, el Foro de la Cultura que ha acabado en Valladolid, el aeropuerto que lleva años sin operativa de vuelos o la cafetería del Fórum que sigue cerrada.

Una situación caótica que, para los populares, ha llevado incluso a la espantada del personal de Promueve y del mismo Ayuntamiento «fruto de la desconfianza y el fiasco que ha sido la tónica general de este equipo de Gobierno», subrayó. Considera que Promueve «debería ser tractor para lograr un nuevo futuro para Burgos» pero «los proyectos no han salido adelante». Y lo que ha juicio de Barriada aún es peor no se ha escuchado. «La oposición ha sido proactiva, se han trasladado propuestas, pero siempre ha sido un no, se han perdido cuatro años en la construcción de un futuro para Burgos»

Medioambiente, gestión «poco ejemplar»

La concejal Carolina Álvarez desarrolló las «gestión poco ejemplar» del ejecutivo del PSOE en materia de Medio Ambiente. Como ejemplo de esa gestión a criticar está la puesta en marcha de la Planta de Biometanización del Ecoparque. «No se han puesto en marcha un nuevo contrato, todo va por reconocimientos extrajudiciales de crédito, y la Planta de Biometanización que ha reparado el Ayuntamiento no logra ponerse en marcha con lo que eso supone para el buen compostaje y autoconsumo eléctrico», denunció.

Añade que el contrato de basuras, uno de los más cuantiosos del Ayuntamiento de Burgos, sigue sin cumplir expectativas. «A un año de su puesta en marcha no se cumplen las exigencias y, lo que es peor, hay un descontento por la calidad». Explica que hay menos personal para la limpieza de las aceras, que el vaciado de papeleras en menos frecuente algo que pasa en a retirada de las basuras de contenedores con lo que «hay quejas porque se aglomeran gran cantidad de residuos».