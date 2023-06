Sampedros en la calle. Aluvión de solicitudes para ampliar la barra en el exterior

Marta Casado Burgos

Los Sampedros en la calle, la propuesta de la Federación de Hostelería de Burgos para animar las Fiestas de San Pedro y San Pablo este año, salen adelante con mucho interés y a pesar del poco tiempo de organización que se ha tenido. Con a penas dos días para la inscripción ya suman 31 establecimientos que optarán por prolongar la barra de su local a la calle sacrificando una parte de la terraza o gestionando un espacio propio para estos días. Ayer había cuatro inscritos. Aún queda tiempo para la inscripción y remitir la información y permisos necesarios para el Consistorio. Se hará este miércoles a primera hora de la mañana. Aunque los resultados alcanzados hasta la tarde de hoy hace que los organizadores estén «muy satisfechos» con la participación registrada con tan poco margen de tiempo.

Las últimas horas están siendo frenéticas en la Federación para tener toda la documentación en orden y a tiempo. Todo se va a organizar en una semana. El miércoles recibieron el ok del Consistorio con la iniciativa, el jueves presentaron algunas alegaciones al acuerdo y el viernes se ha podido materializar la iniciativa. «Se ha concedido in extremis y sabemos que es una idea que gustó pero al tener poco tiempo no es lo que habíamos planteado era algo mas grande, pero al menos podremos empezar», explica el portavoz de la Federación de Hosteleros, Enrique Seco.

El plan previsto pasa porque los locales con permiso de terraza sacrifiquen una o dos mesas para poder instalar la barra de los Sampedros en la calle. La cosa se complica un poco más para los que no tienen espacio exterior aunque la Federación se hará cargo. «Se trata de prolongar la barra del establecimiento a la calle, en la terraza, y quien no tenga, el permiso lo vamos a gestionar desde la federación», explica. En cuanto a los productos que se servirán y los precios que alcanzarán serán los mismos que se sirven en el local.

Estas son las tres zonas de barras en la calle

En aquellos lugares donde coincidan varias barras de los Sampedros en la calle se definirán zonas. Por el momento se han creado tres donde se juntan más de tres establecimientos participantes que podrán contar con animación especifica. De esta manera, a falta de las últimas horas para tramitar la incorporación al programa, se han definido tres zonas de barras en la calle. Se trata de la zona de terrazas tradicional en el centro como es Huerto del Rey. Además de la zona de la Flora también se creará zona entre varios establecimientos de la Llana de Afuera. Y ya en la zona sur se ubicará un espacio de Sampedros en la calle en la zona de Nuestra Señora de Belén.

Contar con una zona permite organizar una animación específica entre los locales participantes. Por que el objetivo de la iniciativa no es que solo suenen los cristales de los vasos al celebrar la fiesta. «Buscamos organizar animación a pie de calle como las charangas si es en una zona se puede agrupar si es un establecimiento en solitario puede programar lo suyo y la federación le devolverá hasta 200 euros de esa inversión», añade.

La novedad hostelera de las Fiestas de San Pedro 2023 va tomando forma aunque la actividad en la Federación de Hostelería está siendo frenética. Una situación provocada por los tiempos demasiado lentos de la Administración local. Desde la Federación aseguran que en abril ya se lanzó la propuesta pero no ha sido hasta 15 días antes de las fiestas que se ha concretado todo ajustando mucho la tramitación. «Ahora hay que ir revisando los casos uno a uno especialmente los que no tienen terraza», explica. Una primera iniciativa de una propuesta que ha tenido mucho éxito en otras ciudades como Valladolid donde en todos los barrios hay algún establecimiento que se suma a las fiestas. «Esperamos que tras esta primera edición se coja confianza, estemos más preparados, contemos con más tiempo y alcanzar una inercia para ir mejorando en próximas ediciones», concluye.