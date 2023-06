'Mami, ¿qué le pasa al abu?'. El cuento burgalés para hablar del Alzheimer con niños

Virginia Martín Burgos

‘Mami, ¿qué le pasa al abu?’. Esa fue la pregunta que Carmen le hizo a su madre cuando empezó a ver que su abuelo no era el mismo de siempre. También es el título del cuento que Fátima Guerra decidió crear para abordar con sus hijos y con otros niños qué es el Alzheimer y qué significa vivir con esta enfermedad.

Y es que «hablar de Alzheimer no es tarea sencilla». Cada paciente «vive la enfermedad de una manera distinta y no siempre afecta de la misma manera y a las mismas áreas», explica esta maestra y pedagoga burgalesa, madre de Carmen (9) y Lucas (6).

Fátima es hija de un conocido político burgalés, Ángel Guerra. «Siempre he estado muy unida a mi padre, pasaba mucho tiempo con él y teníamos muchas conversaciones. Ahora el Alzheimer se ha llevado eso», señala.

El padre de Fátima también fue clave «en la conciliación de nuestra vida laboral y familiar. Se encargaba de llevar y traer a mi hija Carmen al cole y pasaba mucho tiempo con ella», apunta la burgalesa. Un tiempo que afianzó una bonita relación entre nieta y abuelo.

«Con el tiempo, Carmen se empezó a dar cuenta de que su ‘Abu’ no era el mismo de siempre y empezó a preguntar qué es lo que pasaba», señala la docente. Después de buscar cuentos sobre el Alzheimer y ver que «no había nada que me cuadrara, me lancé a crear el nuestro», añade.

‘Mami, ¿qué le pasa al abu?’ es una historia real. Una historia de vida y de recuerdos. De hecho, las ilustraciones, creadas por Ana Tejedor, «son fieles reflejos de fotografías que tenemos con mi padre», afirma Fátima.

El cuento quiere «dar visibilidad a un enfermedad muy dura y que los más pequeños sepan qué es». Fátima es clara. Describe al Alzheimer como «un luto en vida» porque «se borra la personalidad de la persona: No les podemos arrinconar porque sienten igual que todos».

El proyecto

La maestra llevó este proyecto en secreto. «Nadie, salvo mi madre y mi marido, sabían que estaba escribiendo un cuento sobre el Alzheimer», recuerda. Envió el boceto a cuatro editoriales y finalmente se decantó por Círculo Rojo.

Cuando llegó el ejemplar, Fátima se lo enseñó a su hija. «Se emocionó mucho y lloró al verse en un cuento con su ‘Abu’». Y es que «los niños tienen una sensibilidad especial». «Ella le ve como un igual, le cuida, le anima a hacer cosas y le echa una mano en todo lo que puede. Comprende que el abuelo no es el de siempre pero le trata como siempre», explica Fátima con emoción.

El Alzheimer «arrasa con todo», apunta la maestra. La enfermedad «también quiebra la vida de la familia y especialmente de quienes conviven con el enfermo». Fátima pone la lupa sobre su madre. «A ella también se le ha parado la vida. Los cuidadores tienen un papel muy difícil y muy duro», explica al tiempo que señala que «apoyar al que cuida es fundamental».

Precisamente gran parte de ese apoyo llega de la Asociación Alzheimer Burgos (Afabur). «Desde que a mi padre le diagnosticaron Alzheimer decidimos hacernos socios de la entidad y solo tenemos buenas palabras para ellos», asevera.

«Inicialmente hacíamos uso del centro de día, pero después decidimos que era mejor que se quedara en casa porque teníamos esa posibilidad y los profesionales vienen a ayudarle con sus terapias», apunta Fátima. «La asociación ha sido y es fundamental en muchos aspectos de la enfermedad».

Presentación

Para dar visibilidad al cuento y a la enfermedad, la burgalesa ofrecerá de la mano de Afabur y de Diputación de Burgos una charla- presentación esta tarde a partir de las 18 horas en la sala de prensa de Fundación Círculo en Plaza España. «He tenido mucho apoyo por parte de ambas entidades para dar a conocer el cuento, pero también de familia y amigos y de la Diócesis de Burgos», relata.

Por el momento, el cuento puede adquirirse en la web de la editorial y en Calzados Vesga, Celeste y Burmodel. «Ahora comenzaré la ronda para intentar que también se pueda adquirir en librerías» y «también ha habido conversaciones para dejar algunos ejemplares en bibliotecas públicas».