El primer discurso de la alcaldesa de Burgos

Redacción

Excelentísimas autoridades, Ex alcaldes de la ciudad, familiares y amigos de los concejales que hoy tomamos posesión como representantes públicos, medios de comunicación, funcionarios municipales que hoy hacen posible este acto, burgaleses que hoy nos acompañan en este pleno de investidura…. muy buenos días.

Me gustaría estructurar este discurso de investidura en cuatro partes:

- los merecidos agradecimientos,

- en segundo lugar en una reflexión personal sobre el significado de la acción política,

- en tercer lugar la explicación sobre las propuestas y retos para el Burgos de los próximos años y

- por último lugar en unas consideraciones finales.

Comienzo con los merecidos AGRADECIMIENTOS:

El 28 de mayo los burgaleses expresaron una claro mensaje en las urnas: que en la ciudad de Burgos se produjese un cambio. De los 27 concejales a elegir, 15 representan el espectro ideológico del centro derecha en la ciudad, por expreso deseo de nuestros vecinos.

A todos los burgaleses que participaron con su voto para decidir la corporación de los próximos cuatro años: gracias, independientemente de cuál fuera su opción elegida. Votar es participar de la vida política de forma activa, y en un ayuntamiento es decidir sobre lo próximo, sobre lo inmediato, sobre lo doméstico. Hoy, aquí, mi compromiso es ser la alcaldesa de todos los burgaleses, con normalidad, con cercanía, con trabajo y con el acierto que necesita nuestra ciudad para prosperar.

También es de ley agradecer a los 27.555 burgaleses que optaron por la candidatura del Partido Popular y decidieron dar a este equipo la oportunidad de poder gobernar. Creo que muchos ciudadanos pudieron ver en nosotros a un equipo de personas que por encima de todo quieren a su ciudad y abordan este mandato desde la capacidad, la experiencia, la sencillez y el sentido común.

Martínez-Acitores y Ayala se abrazar tras la investidura como alcaldesa de la candidata popular.@rodrigomenaruiz / Rodrigo Mena Ruiz

También a los 10.786 votantes de Vox que hoy hacen posible el cambio en la ciudad tras cuatro años de paralización. Son muchas las cosas que nos diferencian, pero hemos sido capaces de poner en valor lo que nos une para firmar un verdadero ACUERDO POR Y PARA BURGOS. El acuerdo se ha hecho público en su totalidad y en él se presenta la hoja de ruta de lo que será UN SOLO EQUIPO DE GOBIERNO a partir de hoy. Este pacto supondrá estabilidad a lo largo de cuatro años y que los proyectos puedan salir adelante.

Hoy también es día de agradecer a los concejales que dejan atrás este Ayuntamiento, por su trabajo a favor de la ciudad desde cualquier perspectiva política. Igualmente, felicitar a los 26 ediles que desde hoy formarán parte conmigo de esta nueva corporación durante el mandato 2023-2027. La ciudad espera mucho de nosotros, tanto en el gobierno como en la oposición. Ofrezcámosles nuestra mejor versión.

Gracias también a mi familia, a mi marido, Paco, a mis hijos Claudia y Héctor, a mi madre, Margarita y a mi hermano Javi.

Hoy me acompañáis, como siempre, en este drástico y emocionante giro a mi vida que decidí en los primeros días de diciembre. Lástima que mi padre no pueda estar hoy también aquí, pero donde quiera que le llevara la parca, también sé que me acompaña.

Sois parte protagonista de este momento, en el que pongo toda mi vida a disposición de los burgaleses. Hace justo 20 años que por primera vez formé parte de esta corporación, con Juan Carlos Aparicio en lo que fue mi primera experiencia política como cargo público. Más años, más canas, más experiencia y, seguramente, más kilos, pero intacta la ilusión por dar lo mejor de mí a mi ciudad.

Ayala, en el momento de jurar su cargo.

Y por último, a los ex alcaldes de la ciudad:

-A José María Peña, el hombre de empresa que primero gestionó el Polo de desarrollo y después el Ayuntamiento de la ciudad, comenzando la modernidad de Burgos.

-A Valentín Niño, ya fallecido: el hombre bueno que recuperó el Castillo para la ciudad, o el Teatro Principal.

-A Ángel Olivares, el hombre serio que imaginó el complejo de la Evolución Humana.

-A Juan Carlos Aparicio, el químico con el que el tren dejó de dividir la ciudad en dos,

-A Javier Lacalle, el hacedor de la gran transformación de las infraestructuras de Burgos

-A Daniel de la Rosa, el Alcalde que ya de niño soñaba con ser el Alcalde de su ciudad

Sois el legado de lo que hoy es Burgos. A todos, gracias por esa vocación de servicio y por los años dedicados a mejorar nuestra ciudad. Qué necesario reconocer ese legado que además hoy continua, trasciende, porque dos hijos de dos de los ex alcaldes formarán parte de este pleno del Ayuntamiento, y ambos estarán también parte del Equipo de Gobierno.

REFLEXIONES SOBRE LA ACCIÓN POLÍTICA

Aunque la política ha tenido sobre sí el ojo crítico de los ciudadanos ya desde la democracia griega, soy de las que piensa, como afirmaba el presidente Eisenhower, que “la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”, porque la política influye en todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.

Ayala toma posesión de su condición de concejal del Ayuntamiento de Burgos.

Los que nos dedicamos a ella tenemos la obligación moral de demostrar cada día, con cada acción, que la política consiste fundamentalmente en construir. Que trabajamos por y para los burgaleses con el objetivo claro de mejorar sus vidas. Ese es el único sentido que tiene la política. No siempre es fácil, ni siempre se logra que el ciudadano medio entienda la vocación de servicio público que supone.

Roma y Grecia son los antecedentes de lo que hoy son muchas de nuestras instituciones, y base de lo que actualmente se sigue considerando esencial en nuestras democracias. Como europeos, debemos estar tremendamente orgullosos de esa herencia.

De la Antigua Roma, me gustaría poner en valor dos conceptos muy relacionados hoy con la política,

- El “imperium”, entendido como el poder y la facultad de desarrollarlo. Hoy, como concejales, somos elegidos para ejercer ese poder que es capaz de mejorar los servicios, las infraestructuras de nuestra ciudad y facilitar las vida de nuestros vecinos.

- Y junto a ese poder para poder desarrollar la acción política, se encuentra la otra cara de la moneda, que es lo que los romanos denominaron la “dignitas”: una especie de poder moral basado en el reconocimiento que va creciendo con el desempeño del trabajo político.

Hoy, ya como Alcaldesa de la ciudad, me atrevo a pediros a todos los representantes de los burgaleses, muy especialmente al Equipo de gobierno que es depositario de ese “Imperium” que revista cada una de sus acciones de la “dignitas” romana.

Esa “dignitas” debe traducirse a partir de hoy en el obligado ejercicio honesto de la acción de gobierno, en la necesidad de tratar a los ciudadanos como adultos, contarles la verdad sobre las distintas situaciones que atraviese este ayuntamiento y ofrecerles resultados para la ciudad. Esta es desde hoy nuestra hoja de ruta

Especialmente a todo el equipo de gobierno, pero también a quienes a partir de hoy forman parte de la oposición, os quiero pedir que DISFRUTEIS LA EXPERIENCIA QUE NOS HAN PRESTADO LOS BURGALESES PARA LOS PRÓXIMOS 1460 días. Se nos brinda una oportunidad única, porque pasado ese tiempo quizá

no volvamos a tener esa oportunidad. Trabajo, lealtad a la ciudad, honestidad y sentido común son los mimbres necesarios para que cada noche al acostarnos podamos sentir que estamos poniendo en práctica esa “dignitas” romana.

PROPUESTA PARA LA CIUDAD

Burgos lo tiene todo para estar a la cabeza de las ciudades de tamaño medio en España. La diversificación y el compromiso de nuestro tejido industrial nos sitúa entre las ciudades españolas con más PIB tras las ciudades vascas, Madrid y Barcelona. Nuestro bajo desempleo es otra de esas señas de identidad que acompaña a la ciudad y que debemos a ese tejido industrial. Este equipo de Gobierno quiere caminar de la mano de la industria.

Ejecutando un segundo Plan de Industria, con un nuevo recinto ferial, con una fundación industrial que sea un cauce de comunicación constante con el Ayuntamiento, o poniendo, de la mano de la Junta de Castilla y León, las bases de lo que será el futuro Parque Tecnológico especializado en energías verdes, ahora que sabemos por la guerra de Ucrania que todo, absolutamente todo lo mueve la energía.

Hablar de industria es hablar de futuro, nada sostiene mejor el empleo y el crecimiento de la sociedad burgalesa que la industria. Por eso, esta legislatura debe ser una segunda vuelta de tuerca a ese punto de inflexión que supuso el Polo industrial en los años 60 del siglo pasado. Y el Ayuntamiento debe estar ahí, facilitando todo lo que sea posible este crecimiento industrial.

La cultura, el patrimonio, o la gastronomía son otros de nuestros grandes atractivos que tenemos que aprovechar para despegar en datos turísticos. No es razonable que Burgos sea la ciudad de Castilla y León con menos pernoctaciones o que en un listado sobre innovación turística la ciudad de Burgos esté posicionada en el puesto 21 en un ranking de un total de 22. Por eso, queremos poner el acento en mejorar estas cuestiones.

Disponemos de los mejores recursos, pero tenemos que ordenarlos y sacarlos tanto partido como sea posible. Lo haremos con la figura del Cid y con nuestra gastronomía, también mejorando nuestros vínculos con el turismo provincial, generando un proyecto atractivo en torno a la capitalidad de la cultura de Burgos 2031, y escribiendo el futuro de la promoción de la ciudad. Por eso, una de las primeras tareas que llevará a cabo este equipo de gobierno es diseñar esa hoja de ruta para los próximos 15 o 20 años para la ciudad.

Ojalá pactado entre todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Igualmente adquirimos el compromiso de llevar más cultura a la calle, para que nuestros vecinos disfruten más de la ciudad.

Y junto a esos dos grandes recursos que son los que proporcionan empleo y por tanto riqueza a nuestra ciudad está la gestión de lo cotidiano, las personas, los servicios a los burgaleses. Las infraestructuras que necesita la ciudad para hacer la vida mejor y más fácil. Las instalaciones deportivas, la acción social y la colaboración con nuestro tejido socio sanitario, cultural y de ocio, la mejora de los barrios, de los centros cívicos, de los aparcamientos, de la limpieza, de la seguridad, de nuestro plan de embellecimiento de la ciudad. Ese día

a día, que son las cosas que valoran los ciudadanos, la gestión para conseguir mejoras en la ciudad.

Y para culminar todas esos proyectos será esencial FACILITAR, AGILIZAR y MODERNIZAR el Ayuntamiento evaluando y simplificando procesos y con ello mejorando la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento.

Otro de los retos de trabajo que nos ponemos es la retención de nuestros jóvenes. Hace unos meses conocimos un estudio en el que decía que Burgos era la cuarta mejor ciudad del mundo para jubilarse. Y es estupendo que la gente que acumula experiencia quiera jubilarse aquí, pero lo que necesitamos es que también la gente joven quiera quedarse a vivir aquí. Y para empezar tenemos que comunicarnos mejor con nuestra gente joven, a través de sus propios canales, que son las redes sociales, para después ofrecer más y mejor trabajo especializado, un servicio complementario para los problemas de salud mental, mejores oportunidades de vivienda, más ocio juvenil y con ello más apego a su ciudad, para que si un día se marchan a estudiar fuera sientan la necesidad de volver a su ciudad por la calidad de vida que puede aportar en comparación con las grandes ciudades. Esa es nuestra apuesta de futuro para la ciudad.

DOS CONSIDERACIONES FINALES

Una: Nunca he sido mucho de destacar de mi condición femenina aplicada a la política, porque creo que lo que soy, por encima de todo, es persona, y lo de menos debería ser mi sexo.

Sin embargo, hace unos días, una periodista me hizo la reflexión de que no invisibilizase el hecho de ser la primera mujer que llega a la Alcaldía de Burgos, porque para las mujeres supone una nueva conquista, un nuevo techo de cristal que las mujeres conseguimos romper. Y ha tenido que ser un partido de centro derecha el que consiguiera ese hito histórico. Las mujeres necesitamos estar en las primeras líneas de la sociedad primero, porque lo merecemos, y segundo, porque somos el espejo de miles de niñas y jóvenes que ponen en nosotras una referencia y se dan cuenta de que no hay límites para llegar allá donde se propongan llegar con trabajo, con tesón, con actitud. Desde el gobierno municipal nos empeñaremos en seguir trabajando por la igualdad de oportunidades y hacer de ese nuevo feminismo razonable y no divisivo esa herramienta para que cada niña y cada mujer llegue donde se proponga, y que desde el Ayuntamiento de burgos también le ayudemos a remover los obstáculos que puedan encontrar en el camino.

Segunda y última reflexión: Vuelvo a la antigua Roma para cerrar este discurso de investidura

Y lo hago recordando la expresión latina “MEMENTO MORI” que significa “Recuerda que eres mortal”. En la antigua Roma cuando un General hacía su entrada triunfal, tras haber ganado una batalla y paseaba por las principales vías de la ciudad había alguien a su lado que le susurraba esta expresión una y otra vez “MEMENTO MORI”, recuerda que eres mortal, para que tuvieran presente las limitaciones humanas, y para impedir que la soberbia les invadiera y recordarles

de alguna manera su éxito y su poder eran efímeros. A todos los que me son más cercanos, recordadme siempre esa expresión MEMENTO MORI

Gracias a todos, buen camino en estos cuatro años y recordemos siempre que solo tenemos un objetivo: MEJORAR BURGOS

VIVA BURGOS