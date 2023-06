«Esperamos que Pedro Sánchez sea inteligente. Vamos a seguir y esto le puede hacer daño»

Diego Santamaría Burgos

Dos meses en huelga y el acercamiento de posturas continúa brillando por su ausencia. Los funcionarios de la Administración de Justicia se mantienen en sus trece, exigiendo mejoras retributivas y margen de maniobra para negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), mientras tratan de visibilizar su malestar ante la opinión pública. Su última irrupción en Burgos, a las puertas del Palacio de Justicia, ha coincidido con el registro de candidaturas al Congreso y al Senado por parte del Partido Popular.

«Han subido a jueces y a letrados, pero a los funcionarios no nos están haciendo caso», denunciaba Ana Bernaldo de Quirós, delegada de Comisiones Obreras, mientras una veintena de compañeros respaldaba una sonora concentración frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). De lo que se trata, básicamente, es de recordar que una «abrumadora mayoría» de funcionarios de todo el país apoyó la semana pasada en sus respectivas asambleas que la huelga debe seguir adelante.

Con la ministra de Justicia, Pilar Llop, «perdida»; los sindicatos consideran que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, les está «vacilando». Más que nada, porque cada vez que se les ha convocado era para ofrecerles una «oferta ridícula» que no colma sus expectativas. Así las cosas, la delegada de CCOO remarcaba que «nos hemos visto abocados a ponernos en huelga porque no nos han escuchado en ningún momento».

Desconvocada la reunión del pasado viernes para firmar el Real Decreto que facilitará la subida salarial exigida -también vía huelga- por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) porque «es obligatorio convocar una mesa sectorial», los funcionarios dejan claro que el Gobierno «no tiene intención de acercar posturas y nosotros no tenemos intención de parar».

«Lo único que nos pidieron es que no diésemos guerra durante la campaña electoral», exponía Bernaldo de Quirós antes de insistir en que «si no nos hacen caso daremos guerra en todo momento». No en vano, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sea lo suficientemente inteligente como para calcular», de cara a las elecciones generales del 23J, porque «vamos a seguir y esto le puede hacer daño».

«El Gobierno puede firmar un Real Decreto y puede comprometer gasto ahora mismo para hacer la subida que estamos pidiendo, igual que para los letrados», sentenciaba la delegada de Comisiones mientras precisaba que el seguimiento de la huelga en Burgos arroja un porcentaje «bastante alto» pese a la fijación de «mínimos leoninos» y cursos de la Gerencia de Justicia para que «la gente venga» y no sume en las estadísticas. Sea como fuere, el respaldo varía en función de los días, aunque asegura que suele oscilar entre 120 y 180 funcionarios integrados en una plantilla que no alcanza el medio millar.