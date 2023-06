Diego Santamaría Burgos

La idea fue de Álvar Alonso. Tenía «muchas ganas» de hacer el Camino de Santiago. Por placer, obviamente, pero también por el hecho de «ayudar a todos aquellos que no lo tienen tan fácil». Siempre dispuesto a sortear cualquier obstáculo, este joven burgalés de 34 años con parálisis cerebral cambiará su silla de ruedas por una handbike el 18 de septiembre. Junto a sus compañeros de Cocemfe Burgos, Javier Martínez y Jon Amas, partirá desde la Catedral hasta Santiago de Compostela gracias al proyecto Sobre Siete Ruedas, toda una declaración de intenciones a favor de la visibilidad de las personas con discapacidad y su derecho al ocio, el tiempo libre y el deporte en igualdad de condiciones.

Un camino, tres peregrinos, siete ruedas y una gran «aventura» por delante. Con una furgoneta de apoyo cedida por el Burgos Club de Fútbol y GJ Automotive, Alonso, Martínez y Amas realizarán la Ruta Jacobea en once etapas. Una media de 44 kilómetros diarios en los que se toparán con serias dificultades porque la accesibilidad brilla por su ausencia en determinados tramos. Durante las trece jornadas contempladas para el recorrido, difundirán su experiencia a través de distintas redes sociales como Instagram, Facebook, Youtube o Twitch.

Aparte de relatar su experiencia cámara en mano, el equipo de Cocemfe Burgos pretende realizar una «denuncia amable», certera pero constructiva, de las barreras arquitectónicas y naturales a las que se han de enfrentar las personas con discapacidad a lo largo del Camino. De cara a la reserva previa de alojamientos, que se llevará a cabo esta misma semana, la gerente de la entidad, Alicia Romero, ya sabe que no todos los albergues serán accesibles.

No quedará más remedio que buscar rutas y alojamientos alternativos para que los tres peregrinos lleguen a Santiago. Para Martínez (37 años), técnico de ocio y tiempo libre de Cocemfe con discapacidad visual, resulta indispensable poner de manifiesto que las dificultades van más allá del trayecto en sí, pues no hay que olvidar otros aspectos como el transporte. Por otro lado, no duda en reivindicar una realidad que a la gran mayoría se le escapa: «la oferta pública y privada (de cualquier tipo de actividad) no cumple nuestras necesidades».

Sobre el contenido de los vídeos que se compartirán a través de las redes, Amas (28 años) explica que también se intentará dar la «máxima visibilidad» a todas las asociaciones que forman parte de la familia Cocemfe. Además, la expedición hará paradas puntuales en distintas sedes de la entidad con el objetivo de «compartir experiencias» y «afianzar la relación».

Financiación y apoyos

Sobre Siete Ruedas será posible gracias al apoyo de una veintena de empresas burgalesas y nacionales que se implicaron desde el primer momento con el proyecto. Gracias a sus aportaciones, Cocemfe ha logrado recaudar 5.000 euros que servirán para financiar la ruta desde Burgos hasta Santiago. No en vano, la asociación seguirá captando donaciones, tanto económicas como materiales, para implementar la dotación de recursos de esta iniciativa y reforzar el área de ocio, tiempo libre y deporte.

Tampoco se lo pensó dos veces a la hora de aportar su granito de arena la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos. «Vais a disfrutar realmente del Camino en un mes en el que la afluencia de peregrinos es muy notoria», anima su presidente, Jesús Aguirre, visiblemente satisfecho de colaborar con una causa como esta.

En cuanto a los obstáculos que Cocemfe pretende mostrar a la opinión pública, Aguirre subraya la importancia de conocer las rutas alternativas en aquellos tramos que todavía son inaccesibles. Por otra parte, deja claro que aunque el albergue de peregrinos no admite reservas previas, la asociación está dispuesta a realizar «excepciones» para colectivos que requieren un apoyo adicional como en este caso.