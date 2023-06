Colectivo LGTBIQA+ ve incoherente que «cuando no has hecho nada, exijas al otro»

Marta Casado Burgos

Últiman su tercera manifestación del Orgullo en Burgos.Espacio Seguro, la asociación que aglutina al colectivo LGTBIQA+ en la ciudad, afronta estos días con una actividad frenética y, como siempre, con muy pocos apoyos. A pesar del ruido que este año se ha generado en el ámbito municipal. El PSOE afeaba al PP, ahora liderando el equipo de Gobierno, que no se identifique de alguna manera con el colectivo con la colocación de la bandera arcoiris por ejemplo. El PP responde que no se puede colocar por una sentencia judicial pero que apoya y está en contacto con el colectivo. Podemos reivindica un mayor compromiso. Vox no ha dicho nada. Estar en medio de esta lucha política no les gusta porque es una «visibilidad en sentido negativo».

Sobre si el cambio de equipo de Gobierno en el Ayuntamiento ha cambiado en algo la preparación de estos días de reivindicación aseguran que no. «No sabemos si vamos a leer el manifiesto, como se hizo el año pasado, pero vamos que estamos igual, el año pasado nos avisaron un día antes de si podíamos ir», explica el presidente de la asociación Espacio Seguro de Burgos, SantiagoH eras. Esta conversación tuvo lugar antes de que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, lanzara una petición de reunión al colectivo. «Si hay algún movimiento en pos de un acercamiento, pues responderemos positivamente como siempre», explicaba antes de concertarse una reunión en la casa Consistorial.

Desde Espacio Seguro explican que ante el revuelo generado este año, por la inclusión de Vox en el equipo de Gobierno, no ha cambiado en mucho su situación y hacer reivindicaciones ahora no lo ven congruente. «Si tú no has hecho nada cuando has estado, cuando no ha habido un compromiso previo, no sé por qué exiges a otro que lo tenga», lamenta.

De echo en 2019 se habló de incluir la Manifestación del Orgullo en Burgos dentro del Programa de Fiestas. No pasó de una conversación. Sí explican que el gran problema que se encuentran al diseñar el itinerario es la coincidencia con las peñas. «Lo único que nos dieron el año pasado fue una toma de luz, y en los días previos pegas porque confluíamos con el recorrido de las peñas», resumen. Sí destacan la actividad de Podemos que incluso elevó proposiciones a pleno con algunas de sus reivindicaciones.

Añaden que el colectivo tiene su cuartel general en Espacio Tangente instalación que, en parte, se financia con una exiguas aportaciones municipales. Allí se reúnen cada jueves a las 18.30 horas en asamblea y están disponibles para todos los ciudadanos en info@espacioseguro.org o en sus redes sociales. La agrupación destacan que las situaciones críticas por la condición sexual de las personas no se ha frenado. «Nos llegan casos constantemente, no es un número alto, pero es un goteo constante aunque sí vemos que los conflictos en colegios e institutos están subiendo», explica Heras. De llegar un caso de agresión o violencia se deriva a la Unidad de Diversidad de la Policía Local y se acompaña a la víctima.

De ahí que defiendan estas fechas y la bandera arcoris como una manera de dar visibilidad, de reivindicar que están, que hacen cosas por el colectivo LGTBI+ y que acompañan a quien quiera acercarse. Este año no habrá bandera. El equipo de gobierno de Cristina Ayala apela a la sentencia 1163/2020 de la Sala Tercera del Alto Tribunal que dictamina que es incompatible el uso de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos. Aunque sí se hizo el año pasado, cuando esa sentencia estaba en vigor, y, como recordaba Podemos, la bandera en apoyo a Ucrania por la invasión rusa ha estado en la casa consistorial durante mucho tiempo.

El otro anuncio de la edil es que participará, junto con la concejal de Servicios Sociales Andrea Ballesteros, en la manifestación del próximo viernes y que «las puertas del Ayuntamiento están abiertas para todos los colectivos con el objetivo de que nos trasladen sus inquietudes y reivindicaciones y podamos trabajar juntos», explicó Ayala a través de una nota de prensa. De hecho tendrán una reunión.

40 años de lucha en Burgos

La manifestación del Orgullo está convocada para mañana a las 20 horas desde la plaza del Cid. El itinerario se realizara por las calles Vitoria, San Lesmes hasta Plaza de España, para seguir por la calle Concordia hasta la Plaza Alonso Martínez, y seguir por Laín Calvo, La Paloma, la plaza del Rey San Fernando, el Espolón y llegar a la Plaza Mayor donde se leerá el manifiesto.

Una manifestación que esperan supere a la asistencia del año pasado que ya fue numerosa. «Esta es la tercera que organizamos como Espacio Seguro y el año pasado estuvo muy bien, año a año ha ido subiendo la asistencia y solo esperamos que con el impacto año tras año de la manifestación se nos vaya conociendo un poco más», explicad Santiago Heras. Es consciente que «el miedo a la ultraderecha no sabemos si puede ser un acicate para incrementar la movilización».

Las actividades organizadas a lo largo de las últimas semanas y que culminan con la manifestación son también un reconocimiento a quienes llevan 40 años de lucha en Burgos. «Queremos recordar y rendir homenaje a todas aquellas personas que han formado parte del movimiento LGTBIQA+ en Burgos a lo largo de los años», señalan. En 1983 se formó el primer grupo de reivindicación de la comunidad LGBTIQA+ en Burgos, buscando la visibilidad del colectivo y luchando contra los prejuicios mediante el reparto de pasquines informativos, charlas y tendiendo puentes con otras organizaciones del Estado.

Si hoy es complicado, entonces era predicar en el desierto. Por aquellos años de lucha salen este 28 de junio. También por los derechos que quedan por conseguir. El apoyo del Ayuntamiento no ha sido mucho, pero la situación a nivel regional es de paralización total. Castilla y León es la única comunidad sin tener una legislación autonómica en materia LGTBIQA+ propia, tras haberse aprobado la norma en Asturias. Se negoció con la asociación Euforia pero el borrador lleva entre cuatro y cinco años en el cajón. La Junta de Castilla y León debe aplicar un reglamento de la Ley Trans estatal en lo que a sus competencias se refiere. Tampoco se ha hecho nada. «Todo lo que tiene que ver con las normas autonómicas siguen en un cajón, que nosotros sepamos, no se ha movido nada», explica Santiago Heras. De ahí que la reivindicación sea el camino para lograr la igualdad con otros territorios autonómicos en materia LGTBIQA+.