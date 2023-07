Una joven de 20 años y de origen rumano falleció hoy en un domicilio de la avenida del Cid de Burgos por causas que la Policía Nacional está tratando de determinar, aunque se baraja que se trata de un homicidio por violencia de género. De hecho, la Comisaría ha activado el protocolo VIOGEN en este caso y detuvo esta tarde a un hombre de 42 años que es la pareja de la joven fallecida.

Según ha podido saber este periódico las causas del fallecimiento no aparecen claras y las circunstancias que rodean al suceso también son confusas. Adicionalmente, las versiones de los hechos que se han obtenido por parte de los investigadores tampoco son concluyentes. Todo apunta a que será la autopsia la que determine las causas de la muerte y las circunstancias en las que se produjo de forma que se pueda contrastar la versión del detenido con las evidencias científicas obtenidas gracias a la necropsia.

Se sabe que la mujer ha fallecido en el domicilio que compartían, por asifixia por ahorcamiento -compatible con una agresión-, pero no existe certeza de por violencia de género y aún no se cuenta con evidencias para descartar la implicación o no de la pareja de la víctima. Fuentes conocedoras del caso insisten en que la escena es confusa y no está claro lo sucedido.

La joven, rumana de 20 años, y el hombre, español de 42, residían en este portal de la avenida del Cid.SANTI OTERO

La mujer avisó a la policía

La mujer ha llamado al 112 en torno a las tres y media para avisar de que estaba teniendo problemas con su pareja. Después, fue el detenido el que llamó al teléfono de emergencias para requerir la presencia policial alegando que la mujer estaba muy nerviosa y se había encerrado en una habitación con un cuchillo.

Cuando llegaron los agentes, la mujer estaba muerta. Su pareja alegó que se había ahorcado y que él había descolgado el cadáver.

Tras tomar los primeros testimonios a los vecinos y por los indicios recabados, la Policía detuvo a este hombre como presunto autor de esta muerte.

Al parecer las explicaciones que el compañero sentimental de la víctima da sobre lo sucedido aparentemente son contradictorias lo que habría llevado a la Policía Nacional a detener a la pareja de la joven fallecida. Se trata de un hombre de nacionalidad española, sobre el que no pesan antecedentes previos por delitos vinculados con la violencia de género en relación con su pareja, una joven de tal sólo 20 años de origen rumano.

Pero esta persona sí tenía antecedentes por violencia de género contra su anterior pareja. Y la fallecida, según las anotaciones policiales, había sido víctima de anteriores parejas. Pero no constaba ninguna denuncia contra el supuesto causante de su muerte.

Fuentes conocedoras de la situación aclararon que entre la víctima y el detenido no existían denuncias previas por malos tratos pero al parecer la joven sí aparecía dentro del radar de Viogen, ya que, según fuentes conocedoras del caso, estaba en seguimiento por riesgo bajo por agentes de la unidad de Atención a Diversidad de la Policía Local de Burgos.

Versiones contradictorias

Las explicaciones que aportó el detenido tras el fallecimiento en el piso del número 66 de la avenida del Cid aparentemente no encajan con las evidencias que se han encontrado los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que investigan los hechos en el lugar del suceso, pero dado el estado inicial de las pesquisas y el hecho de que el detenido se exculpa a sí mismo conduce a a la Policía a ahondar en lo ocurrido para determinar qué circunstancias concretas llevaron a la muerte de la joven y si el fallecimiento fue o no accidental.

De confirmarse, esta sería la tercera víctima mortal por violencia de género en Castilla y León en lo que llevamos de año y la 62ª desde que hay registros, en 2003. En Burgos, habrían fallecido 12 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Está sería la primera de 2023.

Y en España, de confirmarse el caso de Burgos, habrían sido asesinadas 25 mujeres en 2023 y 1.209 desde el 1 de enero de 2003.