Virginia Martín Burgos

Cerca de 300 personas han secundado la concentración convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos en la plaza del Cid para protestar por la muerte de una joven de 20 años en Burgos, que se ahorcó tras una fuerte discusión con su pareja en el domicilio que ambos compartían en la avenida del Cid. Entre las personas concentradas se encontraban algunas amigas y la hermana de la joven, que portaba una cartulina morada con algunas fotos acompañadas de frases cariñosas. «La joven había sufrido maltrato en diversas ocasiones y ha terminado muerta», apuntaba Silvia Adrián, portavoz de la coordinadora.

El colectivo explicó así que el mantenimiento de la concentración, a pesar de que el hombre de 42 años ha quedado en libertad y el juzgado de guardia ha decidido no adoptar medidas cautelares, responde a que «sabemos que tenía traumatismos previos a su muerte y que había sido maltratada».

Tras una pancarta que rezaba 'Juntas y organizadas contra la violencia machista' y coreando lemas como 'Mujer, si no luchas nadie te escucha' o 'Perdone las molestias, nos están asesinando', los manifestantes secundaron la protesta convocada la víspera para condenar lo que la coordinadora calificó como "terrorismo machista" el relación con la muerte de la joven rumana de 20 años que acabó con su vida tras una fuerte pelea con su pareja, un burgalés que también resultó lesionado. La autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal de Burgos esta misma mañana, concluía que fue la propia mujer quien se suicidó por ahorcamiento.

Fuentes conocedoras de la situación aclararon que entre la víctima y el detenido no existían denuncias previas por malos tratos pero la joven sí aparecía dentro del radar de Viogen. "A las víctimas hay que protegerlas de sí mismas porque sufren una violencia continua que las hace creer que no valen para nada y no importan a nadie. Es muy difícil salir de ahí y hay que protegerlas siempre, no solo de su maltratador también de sí mismas", añadía la portavoz de la coordinadora.

A la concentración acudieron miembros de la agrupación municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, así como la secretaria del como secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña. Lo hacían después de que el equipo de Gobierno decidiera cancelar la convocatoria prevista también para las ocho de la tarde.

La hermana de la joven se abraza con una mujer en la concentración.SANTI OTERO

A este tenor, la concejal del PSOE, Estrella Paredes, señalaba que "el PSOE siempre se ha sumando a las convocatorias de la plataforma porque las mujeres que están sufriendo estas violencias deben saber que la Administración está con ellas sin fisuras".

Así, se mostraba muy crítica con el bipartito conformado por PP y Vox. "No entendemos que no se hayan puesto en contacto con la coordinadora ni con ninguna asociación que son los entes entendidos". "El PP está en un modo de apoyo a Vox. Un pacto que lo único que hace es blanquear la violencia machista y poner en peligro a las mujeres que viven ese sufrimiento".