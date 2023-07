Lolo Encinas: «Yo vengo aquí a intentar devolver al San Pablo a la ACB»

Laura Muñoz Burgos

El Hereda San Pablo Burgos presentó a su nuevo entrenador para la próxima temporada 2023/24 de LEB Oro. Lorenzo (Lolo) Encinas, que toma el relevo de Curro Segura tras un largo recorrido en el Guuk Gipuzkoa, se mostró tan «volcado» como la afición del club castellano cuando Albano Martínez, su director deportivo, le contactó con la nueva oferta de capitanear la Liga Endesa ACB.

«Que el San Pablo piense en ti como primer entrenador para liderar un proyecto para ascender, piensas ¿de verdad yo?», expone Lolo Encinas delante de un mar de micrófonos durante la presentación de su incorporación al club. «Cuando me llamó Albano lo paré todo y desde entonces ha ido todo muy rápido». El nuevo técnico presume de la buena sintonía que se atisba entre Albano Martínez y él, algo que considera «fundamental» para trabajar hacia un objetivo común. «Cuando hablé con Albano, vi que era un tío normal como yo y que los dos entendemos el baloncesto de la misma manera, no lo dudé ni un segundo. Los dos sabemos lo dura que es la Liga y por eso me costó tan poco decidir», explicaba entusiasmado el nuevo entrenador. «Después de hablar con Pablo Laso, que es como mi hermano, no tardamos en venir para aquí cargados de ganas de empezar a hacer el equipo».

Encinas lo tiene muy claro, el Hereda San Pablo es un equipo que vive abrazado por el calor de su afición y el donostiarra quiere «formar parte de eso» y dar lo mejor de sí mismo. «Yo quiero jugar con esta gente. Esa energía no la tiene nadie y yo quiero ser el entrenador de un equipo con esa energía. Por eso, yo vengo aquí a intentar devolver al San Pablo a la ACB», ha afirmado al tiempo que atisbaba una sonrisa.

A pesar de tener un puesto asegurado con el equipo guipuzkoano, Lolo Encinas tiró de diálogo con su antiguo equipo para poder aceptar este nuevo reto y abrirse un nuevo camino como entrenador del club azulón. «Al principio, la idea que tenía era hablar con el Gipuzkoa porque tenía una oferta para mí pero tengo que agradecerles cómo han entendido que cuando me llama Albano se me abre un mundo», ha comentado Encinas.

En este sentido Albano Martínez se ha dirigido al donostiarra con agradecimiento por su clara predisposición y por mostrar rápidamente su interés. «Lolo ha dejado clarísima su predisposición y por ello vamos a estar apoyándole al 100% para que el San Pablo Burgos opte a la ansiada Liga ACB, que es donde queremos estar», ha sentenciado Albano.

«Con la primera piedra puesta» suena la bocina de inicio que dará paso a la construcción de la victoria LEB Oro del baloncesto Hereda San Pablo Burgos. El siguiente paso es la elección de los jugadores que, según Albano, «ya estamos trabajando en ello y pronto daremos más noticias». El director ha adelantado que Gonzalo Corbalán, jugador del San Pablo Burgos, seguirá pisando la cancha en esta temporada 2023/24 de acuerdo al contrato firmado. Asimismo, Albano ha asegurado que intentarán negociar con jugadores que han estado en la plantilla en la anterior temporada «porque queremos que haya una parte de poso de la química que hemos construido el año pasado», ha concluido el director del club.