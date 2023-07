La UBU se consolida en la quinta posición del sistema universitario español

Redacción Burgos

La Universidad de Burgos, la más joven y la de menor tamaño de la región, se consolida, por cuarto año consecutivo, como la institución universitaria mejor valorada de Castilla y León, según el U-Ranking 2023 publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

En su clasificación general, en la que la UBU ocupa la quinta posición nacional, este ranking evalúa en esta edición a todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, que cuentan con información en, al menos, 18 de los 20 indicadores que se toman en consideración para elaborar esta clasificación, 10 de los cuales corresponden al ámbito de la investigación y la innovación y otros 10 al de la docencia.

Por lo que respecta al sistema universitario de Castilla y León, la Universidad de Burgos encabeza la clasificación del sistema universitario de Castilla y León destacando en los indicadores de investigación e innovación, en los que obtiene un índice de 1,4, superando a la Universidad de Salamanca, que presenta un índice de 1,1, así como a las de Valladolid y León, ambas con un índice de 1,0. De hecho, solo 11 de las 93 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, existentes en España alcanzan índices superiores a la UBU en investigación e innovación.

En 2013, año en el que comenzó a publicarse el U-Ranking, la Universidad de Burgos ocupaba el puesto 47 en rendimiento global entre las 48 universidades analizadas. En ese año, figuraba en el puesto 48 en Docencia y el 47 en Investigación. Datos que ponen de manifiesto el crecimiento de la institución burgalesa en el último decenio.

El U-Ranking se basa en los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades y se calcula a partir de 20 indicadores que valoran tanto el desempeño docente como el rendimiento en investigación e innovación de las instituciones universitarias españolas. En este último apartado, el referido a los índices relacionados con sus resultados en investigación e innovación, la Universidad de Burgos destaca en porcentaje de patentes por PDI doctor, así como en el porcentaje de publicaciones en el primer cuartil.

Asimismo, en los índices referidos al rendimiento docente, la Universidad de Burgos destaca en los indicadores de relación de número de personal docente (PDI) por alumno, tasa de evaluación, tasa de permanencia y porcentaje de alumnos integrados en programas de movilidad internacional. Otros indicadores no directamente relacionados con el rendimiento docente, pero aun así incluidos en este ámbito, tales como los títulos para cuyo acceso se exige nota de corte (algo propio de los relacionados con grados de la Salud que no posee la UBU) o el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados, son los únicos en los que la Universidad de Burgos no está por encima de la media española.

Por último, el ranking de la Fundación BBVA y el IVIE aporta indicadores sobre el grado de inserción laboral de los estudiantes egresados de cada universidad española, reflejando para la Universidad de Burgos un 76,8% de tasa de afiliación a la Seguridad Social de sus graduados, y situando a la UBU por encima de la media nacional, fijada en el 75,4%.

Ranking mundial de universidades jóvenes

Igualmente, la Universidad de Burgos ha mejorado su posicionamiento en el Young University Ranking publicado por Times Higher Education (THE) en su edición 2023. En esta clasificación en la que se analizan este año 963 instituciones de educación superior de todo el mundo de menos de 50 años de antigüedad, la UBU se coloca en el rango 351-400, mejorando la posición ocupada en la edición de 2022.

En España, 35 universidades aparecen reflejadas en el Young University Ranking que lidera a nivel nacional la Universidad Pompeu Fabra, ocupando la Universidad de Burgos la décima cuarta posición, mejorando con ello 18 plazas respecto a la edición de 2022.

El Times Higher Education Young University Rankings aplica la misma metodología que el World University Rankings para evaluar a las universidades en todas sus misiones básicas: enseñanza, investigación, transferencia del conocimiento y proyección internacional. Sin embargo, las ponderaciones se recalibran para reflejar más adecuadamente el perfil de las universidades jóvenes. THE utiliza 13 indicadores de rendimiento, cuidadosamente seleccionados, para elaborar una de las clasificaciones más prestigiosas en los rankings de universidades.

Para estar incluido en esta clasificación de universidades jóvenes, las instituciones académicas deben contar con una producción de, al menos, 1.000 artículos científicos entre 2014 y 2018 (con un mínimo de 150 al año) y el 80% de su producción investigadora debe corresponden a más de una de las 11 áreas temáticas contempladas.