Cristina Ayala cobrará 92.701 euros como alcaldesa

Marta Casado Burgos

Los salarios que perciben los responsables políticos son un arma arrojadiza al inicio de cada mandato. Si en la anterior legislatura costó tres plenos aceptar la actualización de salarios porque, según Daniel de la Rosa, «no querían quedar como los malos al actualizar todos los salarios menos el del alcalde». Ahora el ex primer edil afea a su sucesora el gesto de «subirse el salario hasta los 92.700 euros, es decir, 13.286 euros más que el anterior alcalde».

De la Rosa hace cálculos y recuerda que esta actualización de salario de primer edil tendrá un coste para el Ayuntamiento de 53.144 euros más que lo que él percibía. «Ella dirá que fue una decisión mía, sí es así, yo mantuve el sueldo del anterior alcalde, ella no», explica. Argumenta que aunque era necesaria una actualización de dietas por asistencia a comisiones y de dedicaciones exclusivas hace cuatro años, «consideré que el alcalde de Burgos estaba bien pagado, era el segundo que más cobrara de la región».

Daniel de la Rosa empezó percibiendo 74.000 euros brutos anuales aunque, en aquel plan de actualizar emolumentos a la Diputación, podría alcanzar los 89.000 euros. Y era entonces el segundo alcalde de capital de la región mejor pagado, por detrás de Óscar Puente en Valladolid cuya nómina estaba en 89.347 euros al año. Ahora afea que Ayala alcance el tope del salario estipulado por ley para un alcalde de Burgos. «Viene de cobrar más como senadora, pero no se pone más porque no puede, el tope por ley para ayuntamientos de esta población son 92.000 euros», reseñó.

«No se ha modificado nada»

El Partido Popular recuerda al ex alcalde que las cantidades son las estipuladas en la relación de salarios y sueldos del Ayuntamiento de Burgos. «No se modifica nada respecto a los sueldos, se cobra lo que ya estaba fijado para este puesto, no sube», explican desde el grupo municipal. Consideran que si De la Rosa no cobrará la cantidad de 92.000 euros, actualización del IPC respecto al salario bruto marcado hace cuatro años de 89.000 para el alcalde de una ciudad como Burgos, es una cuestión personal y que incluso podría no haber cobrado nada por este puesto. Cabe recordar, pro ejemplo, que el alcalde de Valladolid, José Julio Carnero, no percibirá emolumentos por su labor de alcalde ya que mantiene su nómina como Senador, puesto que seguirá desempeñando.

Dietas congeladas

En cuanto a las dietas, las retribuciones de los corporativos sin dedicación exclusiva, se mantienen congeladas. Algo que para De la Rosa no es justo. «Son conceptos retributivos que creemos que deberían actualizarse igual que sitúan al IPC los contratos o recibos que emite el Ayuntamiento», señaló. El PP y Vox han desestimado esta actualización al IPC (cerró el año pasado con una subida del 5,7%).

En cuanto a las dedicaciones exclusivas, siete que se reparten al 50% entre el PP y el PSOE, y una a Vox. Tres concejales del PP tendrán dedicación exclusiva. Al 100% de la jornada estarán Andrea Ballesteros y Ángel Manzanedo, que llevan las áreas de Servicios Sociales y la portavocía y Economía y Personal, respectivamente. Mientras César Barriada, que tendrán responsabilidades como presidente de Promueve Burgos y del Servicio de Deportes, estará al 75%.

El PSOE dispondrá de otros tres ediles liberados. Al 100% estarán Daniel de la Rosa y Josué Temiño, exalcalde y exconcejal de Medio Ambiente en el anterior equipo, y al 75% Blanca Carpintero, que tuvo responsabilidad en Seguridad Ciudadana y Festejos.

Por parte de Vox, el vicealcalde, Fernando Martínez Acitores tendrá esa dedicación exclusiva al 100% de la jornada laboral.