Feijóo, en Burgos el jueves 13 de julio

Diego Santamaría Burgos

A falta de concretar nombres y fechas para los actos programados en lo que resta de campaña, el PP de Burgos contará con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo el próximo jueves 13 de julio. Según confirman fuentes del partido, el presidente nacional de los 'populares' y candidato a la Presidencia del Gobierno recalará en la ciudad por la tarde después de participar en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en la localidad vizcaína de Ermua.

Poco antes de que se confirmase oficialmente la noticia, el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Burgos, Ángel Ibáñez, manifestaba su «esperanza» e «ilusión» ante una posible visita de Feijóo a sabiendas de que «tenemos el apoyo de la dirección autonómica y nacional». No en vano, tampoco quiso lanzar las campanas al vuelo debido a la apretada agenda del líder 'popular' durante los próximos 15 días pese a su intención de recalar en al menos una docena de comunidades autónomas.

A expensas de concretar más visitas de pesos pesados del partido a partir de la próxima semana, el PP afronta con grandes expectativas la intervención de Isabel Díaz Ayuso, este domingo, en Aranda de Duero. Tal y como avanzó Ibáñez el viernes, se llevarán a cabo 35 actos públicos y 15 reuniones sectoriales por toda la provincia.

Voto por correo

Recién inaugurada la sede de campañaen el número 161 de la calle Vitoria y manteniendo operativa la de la calle Calzadas 33, los 'populares' tratarán de explicar, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, las propuestas que plantea el «proyecto de país» encabezado por Feijóo. Además, los candidatos y simpatizantes del partido también resolverán cualquier duda relacionada con el voto por correo, cuyo plazo de solicitud finaliza el 13 de julio y pudiendo ser emitido hasta el día 20.

«Estamos apelando a un cambio en España y no puede quedarse ni un solo voto sin emitir», señalaba Ibáñez convencido de que la participación a distancia puede constituir un elemento «decisivo». No en vano, quiso recalcar que «Pedro Sánchez ha querido que los españoles no voten» al fijar los comicios en uno de los fines de semana «más complicados» porque «mucha gente se encuentra en periodo vacacional».

Partiendo de este mantra, el cabeza de lista del PP burgalés a la Cámara Baja defendía el «Gobierno de la moderación» y del «diálogo» con Feijóo al frente. Sólo así, subrayan los 'populares', será posible «decir adiós a cinco años de políticas nefastas del sanchismo».

De momento, las sensaciones en el arranque de campaña son «positivas». Tanto en el cara a cara como en lo que al voto por correo se refiere. Y es que, según Ibáñez, se ha detectado un «incremento» de solicitudes respecto a otras citas electorales y «eso significa que la gente tiene ganas de cambio». En este sentido, indicó que las urnas constituyen «la mejor manera de expresarse en democracia». Y si no se acude a ellas, «luego no podrán existir cuatro años de lamento».