Cruce de reproches entre PP y PSOE por el sueldo de Ayala y el resto de retribuciones

Diego Santamaría Burgos

Luz verde al sueldo de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con el voto favorable del PP y Vox y la abstención del PSOE. Y reproches cruzados, como era de esperar, aunque en un tono bastante sosegado en comparación con la mayoría de sesiones plenarias de la anterior legislatura. Aún así, 'populares' y socialistas han reafirmado sus posturas, ya conocidas desde que se se supo que la regidora cobrará 92.701 euros al año, mientras los de Fernando Martínez-Acitores veían los toros desde la barrera.

«No me parece decente que de la noche a la mañana un político cobre un 16% más que su antecesor», señalaba el portavoz municipal del PSOE, Daniel de la Rosa, antes de recordar que Ayala percibirá en total 53.144 euros más que él como alcalde durante el anterior mandato «sin contar la revisión salarial». Y aunque considere que la primera edil tiene «legitimidad» para «aplicarse el suelo más alto que le permite la ley», no le parece razonable que haya tomado dicha decisión cuando el resto de retribuciones y las indemnizaciones sustitutorias se mantienen intactas.

No ha desaprovechado De la Rosa la oportunidad de reiterar su decisión personal, en julio de 2019, de no subirse el sueldo porque «ya estaba suficientemente bien pagado». No en vano, también ha puntualizado que se decidió equiparar las dedicaciones exclusivas y parciales de los ediles liberados a las de la Diputación Provincial por una cuestión de «justicia» al tratarse del «segundo Ayuntamiento del país con retribuciones más bajas después de Badajoz».

«El 10 de julio de 2019 pasó algo dantesco. Me llamaron hasta los medios nacionales», apuntaba De la Rosa a fin de remarcar que como regidor no quería aumentar su sueldo y «la oposición le obligó a subírselo» tras forzarle a repetir el pleno «hasta que acepté que el sueldo vinculado a la Alcaldía fuera de 89.000 euros» pese a renunciar posteriormente. «El mundo al revés», según ha puntualizado, «por culpa del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos en ese momento».

«Pensábamos que esto se iba a quedar en un hilo de exalcalde tuitero», esgrimía la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, mientras acusaba a la bancada socialista de «tergiversar», «querer estar en campaña» y «decir a los demás qué es lo que tenemos que hacer». A continuación, ha interpelado directamente a De la Rosa haciendo hincapié en que, siendo líder de la oposición en 2015, renunció a un 10% de su sueldo como portavoz.

«En ese momento le pareció bien hacerlo. Ahora ya parece que no, pero se permite criticar lo del resto», reprochaba Ballesteros a De la Rosa para exponer que, en esta legislatura, cobrará «casi 14.000 euros más que en 2015 por hacer exactamente las mismas funciones». Por lo tanto, ha precisado, percibirá un 39% más que durante el último mandato de Javier Lacalle. «Muy por encima de los incrementos del IPC», ha zanjado.

Precisamente, los 'populares' se escudan en las actualizaciones del IPC para justificar el sueldo de Ayala, quien ha preferido no intervenir -al igual que Vox- durante el pleno. Sea como fuere, la portavoz del PP ha tachado de «pura hipocresía» la actitud de un PSOE que utiliza las dedicaciones exclusivas como «arma arrojadiza» haciendo suyo el clásico «consejos vendo, pero para mí no tengo».