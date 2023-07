Un senador de Meloni presenta alegaciones para que la Pirámide de los Italianos sea declarada BIC

Redacción Burgos

La defensa de la pervivencia de la conocida como Pirámide de los Italianos o Mausoleo del Escudo por parte del senador italiano Roberto Menia, perteneciente al partido de la presidenta del país, Giorgia Meloni, le ha llevado a dirigir un escrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León en el que solicita personarse en la fase de alegaciones del expediente administrativo.

Roberto MeniaECB

El proceso está actualmente en tramitación por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de Acción Cultural para la declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento de la Pirámide de los Italianos, sita en el Valle de Valdebezana, (Burgos), cuyo expediente se tramita a instancias de la previa solicitud de la "Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces".

Roberto Menia, de Fratelli d'Italia, presenta estas alegaciones en favor de la propuesta de declaración como monumento BIC en su propio "nombre y derecho" y además en su calidad de senador adscrito al grupo político Fratelli d'Italia, en la Cámara Alta de la República de Italia, pero en el escrito que ha remitido desde Roma a la Junta no aporta mayores argumentos al proceso de conversión de la Pirámide en monumento que los que ya en su día incorporó el promotor particular de esta iniciativa.

Cabe señalar que la aportación de Menia llega cuando el procedimiento sigue su curso y que el pasado 20 de junio empezó a contar el periodo de información pública de un mes que Cultura ha abierto "a fin de que cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente en orden a la declaración que se pretende". Posteriormente serán analizadas las alegaciones y se valorará si procede a la declaración como BIC de la Pirámide.

El propio Menia señala que "dentro del ámbito de los debidos respetos que ante esa Administración Autonómica debe presidir mi personal intervención en el presente expediente, les ruego tengan a bien tener en consideración estas alegaciones a la hora de la resolución del presente expediente".

Interior de la pirámide de los italianos.

Es fácil predecir cómo acabará este proceso, habida cuenta de que el propio consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ya ha asegurado abiertamente que «no habrá ningún problema en que la edificación sea declarada BIC».«La declaración de la Pirámide de los Italianos como Bien de Interés de Cultural me parece una evidencia. Tengo muy claro que debe serlo», aseguraba recientemente en Burgos Santonja, argumentando, además, que los informes técnicos "así lo acreditan porque se trata de una construcción verdaderamente singular y única en su género», apuntó Santonja, al tiempo que recordó que el monumento «levanta testimonio no sólo de realidades históricas si no también arquitectónicas».

En una línea similar se expresa el senador italiano Roberto Menia en el escrito remitido a la Junta en el que opina, tanto en su nombre como en el ejercicio de su cargo, que "la destrucción o vandalismo de testimonios del pasado es peligrosa, expresa una actitud radicalizada, lamentablemente ya observada con consternación en otras partes del mundo, que de aplicarse en la práctica provocarla la destrucción de gran parte del patrimonio artístico y arquitectónico de la humanidad, una actitud destructiva de aniquilamiento muy ajena a la cultura europea y que no encuentra cabida en la conciencia civil y en la pertenencia común a la Unión Europea".

Apoya este razonamiento argumentando que la Pirámide es propiedad de la República de Italia, que se encargó de repatriar los cuerpos de los soldados enterrados en el mausoleo del puerto del Escudo en el año 1971, "permaneciendo intacta pues hasta el momento presente la estructura de dicho inmueble-monumento, pero despojado o desprovisto de elemento ornamental alguno, así corno de simbología política expresiva de la imperante en el momento histórico de su construcción".