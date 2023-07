Lorena y su familia de cinco se quedan sin opciones. «Mañana me veo en la calle »

Marta Casado Burgos

Hay que remontarse a 2019 para conocer el inicio del periplo que ha llevado a Lorena y a su familia de casa en casa. A veces en un hostal. Otras en el coche. Fueron beneficiarios del Programa Dual, una casa de la que tuvieron que marcharse «estaba llena de humedades la quisimos arreglar, nos dijeron que no se podía, pedimos que la arreglaran, nunca vinieron, y los problemas respiratorios acabaron en asma», relata.

Desde entonces no ha habido tranquilidad. El último recurso desde el 6 de junio es una habitación en un hostal. El tiempo se agota sin encontrar una alternativa. «Mañana a las 11 nos tiran del hostal y no sé dónde vamos a ir», lamenta.

Habitación del hostal en el que se aloja la familia.ECB

La familia de Lorena está compuesta por cinco miembros, dos menores de 16 y 11 años, y tres adultos la pareja y un chaval de 21 años. Hay épocas donde ha habido trabajo. Otras, como ahora, sólo ella tiene un empleo, por tiempo definido. Unas horas. 480 euros.

«Estamos todos mal, mi marido tiene una minusvalía y como está cojo no le cogen para trabajar, mi hijo tiene una depresión que, gracias a dios, ya está saliendo y esperamos que después del curso de carretillero pueda tener un trabajo... No es fácil vivir en esta situación que no sabes ni donde ir», explica.

Los servicios sociales aseveran que han hecho mucho por ellos, dice que le han dicho en la última reunión. Abandonar una vivienda social tiene su coste aunque ella justifica con fotos cómo estaba esa casa que ha dejado secuelas en su hija y en ella, padecen asma y problemas respiratorios. «De allí nos fuimos con un alquiler y todo bien hasta que lo vendieron y claro, pues nos tuvimos que ir», relata.

Estado de la habitación de uno de los hijos.ECB

Luego se fueron a otra vivienda en alquiler y se fue pagando hasta que «nos quedamos sin trabajo, el dueño nos permitió pagar la mitad y luego ya ir pagando, pero al final nos denunció», explica. Con la prórroga de la pandemia allí se quedaron siete meses más.

Sin empleo y sin casa, volvieron a Servicios Sociales para solucionar su problema habitacional. Cuatro meses en un hostal estuvieron y se llegó a un principio de acuerdo. «Habían pactado con una de las cajas que se cedía un piso y nosotros pagábamos la mitad y el ayuntamiento la otra mitad, pero al final no me llamaron, entre ellos no llegaron a un acuerdo y nos vimos en la calle».

Es una historia que vuelve a revivir cuatro años después. «Estuvimos yendo de casa en casa, con un cuñado, con un familiar, divididos y ya al final, por no quedarnos en la calle, ocupamos una vivienda vacía per de ahí nos echaron el 6 de junio y la solución ha vuelto a ser el hostal», recuerda.

PAH: «No hay vivienda social y los impagos no dan margen»

Antes de iniciar el periplo de alquileres, impagos, coche y casa ocupada, Lorena y su familia solicitaron una vivienda en el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León. «Están entre los primeros de la lista pero no hay viviendas, están a la espera».

Los tiempos se agotan. En el Ayuntamiento la opción de una vivienda social de la caja no funcionó porque no hubo acuerdo por el alquiler entre Ayuntamiento y entidad. En otro caso si hubo acuerdo pero «nadie pago, ni ayuntamiento ni inquilino, así que ya no se fían».

La opción que hoy les han dado ha sido el número de teléfono de un particular. «Nos han dado el teléfono de un particular que alquila pisos económicos y la renta la pagamos al 50% pero no sé si va a ser posible», explica Lorena.

Pero el particular no dispone de inmueble y está molesto. «Es una persona que cede algunas viviendas a bajo precio con el Ayuntamiento o con Cáritas, pero con Servicios Sociales no está contento, no hay orden en los pagos ni en estas soluciones de urgencia ni en el Parque Municipal, y cronifican el problema porque se agotan las posibilidades», lamentan desde la Plataforma de Afectados a la Hipoteca. Que exige que «se ponga orden en los pagos, en la gestión del parque municipal y se revise el estado de las viviendas del Programa Dual que no es la primera que encontramos en mal estado», lamentan.

La salida para Lorena y su familia vuelve a ser la de dividirse y rotar de casa en casa porque en el hostal ya no puede quedarse. «Los niños, lo que más me preocupa, irán con mi cuñada y nosotros a ver, es que me dejan en la calle», lamenta. Se ve pasando la noche en el coche mientras encuentra una solución. «Igual frente a Servicios Sociales para que no se olviden de nosotros», avisa.