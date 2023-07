Juan Carlos Estévez: «Los profesionales que no estamos en huelga sufrimos las consecuencias»

Diego Santamaría Burgos

Ver, oír y reivindicar. Y no rendirse bajo ningún concepto, aunque muchas peticiones -y también promesas ministeriales- caigan en saco roto. Retos hay muchos, pero los logros son fruto del esfuerzo colectivo de un gremio que llegó a estar en peligro de extinción. Su voz cantante, desde hace más de dos décadas, no pierde el espíritu combativo sino todo lo contrario.

Pregunta- El mes pasado, salieron a la calle junto a los abogados para exigir el fin de la paralización de la Justicia a raíz de la huelga de los funcionarios. ¿Ve factible un acuerdo entre las partes antes del 23J?

Respuesta- La huelga ahora mismo está suspendida, aunque no ha terminado. No se sabe hasta cuándo, de momento hasta después de las elecciones. Hasta septiembre no creo que la reanuden porque no tiene mucho sentido.

P.- Sin embargo, ha habido amagos de volver a la carga.

R.- Los amagos de volver a la carga son constantes. Pero no solo de los funcionarios, también de los LAJ (Letrados de la Administración de Justicia), de los jueces y de los fiscales. La realidad es que esto empezó con la pandemia. Tres meses con los tribunales prácticamente cerrados y cuando empezábamos a recuperarnos ha venido toda una sucesión de huelgas que han ido encadenándose unas con otras y que tienen paralizada la Justicia. Es un verdadero desastre.

No voy a ser yo quien critique el derecho a la huelga, que obviamente existe, pero es lamentable que a estas alturas sigamos en estas condiciones y que no se llegue a acuerdos. También es cierto que estamos en un momento que afecta a todos los sectores, un momento de indefinición porque hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y todo eso condiciona porque el Gobierno está ya pensando más en las elecciones y en qué va a pasar después que en administrar y gobernar.

Estamos en un impás a todos los niveles, tanto en lo que respecta a las huelgas como a todo lo que afecta a la profesión y a la Justicia.

P.- Primero los LAJ, después los funcionarios y, entre medias, ese amago de huelga de jueces y fiscales. ¿Qué será lo próximo?

R.- Los LAJ dicen que van a ejercitar acciones contra el Gobierno. Dicen que iban a hacerlo porque el Gobierno no ha cumplido la parte que le corresponde del pacto al que habían llegado. A mí eso no me compete, lo que pasa es que la ciudadanía y los profesionales que no estamos en huelga somos los que sufrimos las consecuencias.

P.- El atasco es evidente, ¿cuáles van a ser las consecuencias?

R.- Las consecuencias son que existe una parálisis grande en la Justicia y se han ido acumulando retrasos, unos encima de los otros: señalamiento de juicios, dictar sentencias, todo el trámite de los procesos... Y claro, llueve sobre mojado. Es una progresión geométrica y cada vez estamos peor. A ver si se acaba y podemos comenzar el trayecto hacia la normalidad, aunque va a requerir mucho tiempo y no se sabe ni cuándo ni cómo porque, como decía, hasta que no venga un nuevo gobierno...

P.- Los colegios de Madrid y Barcelona presentaron en mayo un Plan Estratégico para descongestionar la Administración de Justicia. ¿Cuáles son sus planteamientos y principales líneas de actuación?

R.- El que ha presentado un plan de verdad es el Consejo General. Después hubo un gran acto en Madrid. Los colegios de Madrid y Barcelona han presentado un proyecto más de futuro y es interesante.

Nuestro proyecto contempla todo el espectro del pasado, presente y futuro de la profesión. Es un estudio muy profundo porque habla de todas las repercusiones de la profesión. También queremos ayudar a descongestionar, pero no sólo puntualmente con el tema de las huelgas. Planteamos colaborar en la ejecución de las sentencias, sobre todo civiles. Es el gran mal de la Justicia española porque en la fase declarativa marcha bastante bien, pero en la ejecución de sentencias es donde tiene un notorio déficit y ahí es donde queremos intervenir y coayudar.

Hay un estudio de Sigma Dos para el Consejo General de Procuradores en el que se hace una comparación de la ejecución en diversos países de Europa. Se ve que España está a la cola y que hay casi 11.000 millones de euros paralizados en los juzgados a expensas de la ejecución. Si se vertiera ese cantidad al torrente circulatorio monetario sería una inyección de dinero tremenda que está ahí paralizado.

P.- ¿En qué punto se encuentra la reforma de los aranceles?

R.- La reforma de los aranceles está en su última fase, pendiente del dictamen del Consejo de Estado. Los dictámenes de todos los demás organismos ya están e imagino que el del Consejo de Estado saldrá en unos días. Es el último trámite.

P.- Los baremos de la Justicia gratuita, otro asunto que trae cola.

R.- Tenemos la Justicia gratuita en revisión, pero en la cuestión autonómica no entramos. En lo que se refiere al Territorio Ministerio, hemos enviado recientemente un plan al Ministerio, un proyecto de modificación de las cuantías del funcionamiento, de cómo debe pagarse la Justicia gratuita, y estamos a la espera de que nos contesten. Por el camino, nos hemos encontrado la convocatoria de elecciones y creo que lo distorsiona.

P.- Coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, el Colegio de Abogados de Burgos expuso su situación, menos grave que en otras provincias, alertando sobre el número de bajas en los dos últimos años. ¿Hasta qué punto inquieta a nivel nacional?

R.- A nivel nacional siempre es inquietante, aunque sea porque unas comunidades autónomas pagan mucho mejor que otras. Ocurre también con la huelga de los funcionarios. En Galicia no existe, en el País Vasco es cero, en Cataluña casi cero... Es muy virulenta en Asturias y en Castilla y León bastante. Depende de los sitios porque los sueldos de los funcionarios los paga el Gobierno central, pero tienen un complemento autonómico.

P.- Han logrado importantes mejoras a través del Real Decreto Ley 5/2023.

R.- No entrará en vigor hasta finales de mes, pero era la parte que faltaba después de reivindicar, en unión con la Abogacía, la conciliación de la vida laboral y familiar. Conseguimos una parte ya, que era la inhabilidad del periodo navideño. Y conseguida la inhabilidad del periodo navideño, quedaba todo lo relativo a las enfermedades propias y de los parientes, accidentes... Todas las cuestiones que imposibilitan el trabajo si nos ocurre algo. Y eso estaba ahí, en la Ley de Eficiencia Procesal, que al convocar elecciones decayó en el Congreso de los Diputados y nos quedamos sin ello. Lo que sí hemos conseguido es que el Gobierno lo transforme en Real Decreto.

P.- Eso conlleva aplazamientos por causas justificadas.

R.- Se pone en conocimiento de tu Colegio y este lo pone en conocimiento de los tribunales. No tienes notificaciones, se suspenden los señalamientos y todo eso hace que puedas moverte con cierta seguridad y pensando firme. Porque de la otra manera, por ejemplo, se moría tu padre y tenías un señalamiento.