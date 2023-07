«El crecimiento económico de Miranda es imparable, pero no debemos caer en la autocomplacencia»

Diego Santamaría Burgos

Dice que la vida en política «da muchas vueltas» y no le falta razón. Después de gobernar cómodamente en solitario durante dos legislaturas, Aitana Hernando afronta su tercer mandato junto a Izquierda Unida y Podemos con el objetivo de garantizar la estabilidad del Ejecutivo municipal. Hablará con todo el mundo salvo con Vox, a menos que su único concejal deje de «negar la violencia machista» y asuma los «valores democráticos que nos ha costado tanto construir». Con muchos deberes hechos y nuevos proyectos en cartera, permanece expectante ante el 23J con la esperanza de que el PSOE logre sobreponerse al varapalo de las municipales.

Pregunta- Tercer mandato consecutivo, el primero en coalición. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones?

Respuesta- Las sensaciones son muy buenas, me parece una nueva etapa ilusionante. Pactamos con Izquierda Unida y Podemos para garantizar la gobernabilidad desde el punto de vista de la estabilidad. En la investidura iba a salir elegida y proclamada alcaldesa igualmente porque tenemos nueve concejales, pero después hay que gobernar cuatro años y aprobar muchas cuestiones de vital trascendencia para la ciudad como los presupuestos municipales o las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, creo que ambas partes hemos sido responsables y hemos cumplido la voluntad de nuestros vecinos y vecinas, que fueron muy claros en las urnas: querían un Gobierno del Partido Socialista en minoría llegando a acuerdos puntuales o un pacto de Gobierno progresista, que es lo que hemos hecho.

P.- ¿Fueron duras las negociaciones?

R.- No sé si duras, porque la verdad es que el tono durante todas las reuniones que mantuvimos fue muy bueno y cordial. Sí que fueron intensas, como no puede ser de otra forma en una negociación, porque ambas partes tienen que asumir renuncias. Lo contrario no es negociar y por lo tanto no hubiera habido acuerdo.

P.- Lo preguntaba por la férrea oposición que ha ejercido Izquierda Unida en las dos anteriores legislaturas, más incluso que el Partido Popular.

R.- En política, la vida da muchas vueltas. En esta nueva etapa, lo que hay que hacer es escuchar la voluntad de nuestros vecinos. Es cierto que hubo muy baja participación en las elecciones municipales al coincidir con las fiestas de San Juan del Monte, pero tenemos que reflexionar sobre qué hemos hecho o dejado de hacer para no transmitir lo suficiente a los vecinos y vecinas de Miranda acerca de la importancia de acudir a votar. Lo que está claro es que la gente quiere que nos entendamos y es lo que vamos a seguir haciendo en esta legislatura.

P.- Desde fuera, da la impresión de que el PP ha tirado la toalla. Como si diese por hecho que poco o nada tiene que hacer contra el PSOE en Miranda.

R.- El nuevo candidato del Partido Popular, Sergio Montoya, repitió en muchas ocasiones que su objetivo era ganar las elecciones y gobernar. Aunque no lo haya logrado, han conseguido pasar de cinco a siete concejales. Son, claramente, los dos que tenía Ciudadanos y que han vuelto a su lugar de origen. No sé si el PP ha tirado la toalla o no. Lo que está claro es que el objetivo no se ha conseguido.

P.- Sin duda, Miranda constituye el principal bastión socialista de la provincia tras el varapalo en el Valle de Mena. ¿Cuál es la clave del éxito?

R.- La composición sociológica o ideológica de un municipio es importante y Miranda es una ciudad que tradicionalmente, desde el inicio de la democracia excepto legislatura y media, ha sido gobernada por el Partido Socialista. Bien en solitario o bien con pactos de Gobierno siempre progresistas, por supuesto. Pero luego hay que gestionar bien. Con nuestros aciertos y nuestros errores, como todo el mundo, escuchando a la ciudadanía y manteniendo una política de cercanía y social. Además, en Miranda estamos creando empleo de una manera muy importante. Tenemos 137 empresas nuevas desde que creamos Miranda Empresas, se han consolidado 44 ampliaciones y ahora mismo la tasa de paro es del 9,7%, que no existía desde antes de la anterior crisis económica.

En Burgos, el PSOE también ha ganado las elecciones y ha sacado un extraordinario resultado con su candidato, Daniel de la Rosa. Sin embargo, el Partido Popular ha pactado con la extrema derecha incumpliendo aquello que dijo de que gobernase la lista más votada, algo que sólo debe aplicarse si ganan ellos.

«Vamos a hablar con todas las fuerzas políticas municipales a excepción de la extrema derecha»

P.- Aunque por la mínima, Vox ha entrado en el Ayuntamiento de Miranda. ¿Establecerán líneas rojas?

R.- Vamos a hablar con todas las fuerzas políticas municipales a excepción de la extrema derecha. Hablaremos con todos los partidos que apliquen y defiendan los valores democráticos que nos ha costado tanto construir. Veo muy complicado dialogar con un partido que ha exhibido un cartel en Miranda donde se atacaba el feminismo, los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes... Es prácticamente imposible tener cualquier punto de encuentro. Para ello, tendrían que aceptar la realidad y dejar de negar la existencia de la violencia machista. Hasta entonces, no podemos sentarnos a hablar con un partido que niega la violencia machista y que en campaña electoral dijo públicamente que iba a eliminar la concejalía de Igualdad.

P.- ¿Qué objetivos se fija para los cien primeros días de mandato?

R.- En el pacto de Gobierno no solamente acordamos las concejalías de cada parte firmante. También nos fijamos unos objetivos, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida y Podemos, y estamos de acuerdo en que serían los primeros desde ahora hasta finales de año. Lo más urgente sería la contratación de la valoración de puestos de trabajo de la plantilla del Ayuntamiento, algo muy importante y ya presupuestado para el año 2023. O la aprobación del Plan de Igualdad y la constitución de una comisión de resolución de conflictos en materia de personal municipal en la que asumimos la representación que tenga cada uno.

P.- ¿En qué porcentaje logró cumplir su anterior programa electoral y qué actuaciones han quedado en el tintero?

R.- No tengo calculado un porcentaje, pero siempre dije en la campaña, porque es cierto, que teníamos un nivel de cumplimiento altísimo de nuestro programa electoral a pesar de tener que gestionar una pandemia y padecer las consecuencias de una guerra en Ucrania que todos sentimos en nuestras casas, empresas y, por supuesto, también en la Administración pública. En esa coyuntura, se ejecutó en un grado altísimo el programa electoral con unas líneas fundamentales que eran la promoción económica a través de Miranda Empresas, los Servicios Sociales que para nosotros son absolutamente prioritarios y las obras para ir mejorando en la medida de lo posible el estado de las calles. También, en plena pandemia, pusimos en marcha nuevos equipamientos como una biblioteca municipal o un centro de bienestar animal que habíamos acordado en su momento con Podemos.

¿Qué ha quedado en el cintero? La piscina climatizada, por ejemplo. El tema está judicializado por parte de la empresa adjudicataria de las obras, que solicitó una revisión de precios porque según los informes jurídicos municipales no cumplía la ley y lo ha recurrido en contexto administrativo. Cuando se dicte sentencia, construiremos de una vez la nueva piscina climatizada porque es una obra necesaria. También se ha quedado en el tintero el arreglo de la plaza de Alfonso VI, que tiene una situación jurídica muy enrevesada porque se hizo mal desde el principio. Aún así, ya se empezaron a dar los pasos al final de la anterior legislatura con la modificación de planteamiento necesaria para poder ejecutarlo.

P.- Miranda Empresas ha sido un ente clave para el resurgir industrial de la ciudad. ¿Podría resumir sus principales hitos?

R.- Tenemos premios y reconocimientos desde que se se puso en marcha en el año 2016, alguno incluso a nivel internacional como el Jean-Baptiste Say que recibimos en Sevilla. Esto demuestra que es un proyecto de éxito, que nos reconocen y que genera reputación. Aparte de las 137 nuevas empresas y de las 44 ampliaciones que comentaba antes, varios hitos fundamentales han sido el gran centro logístico de Aldi, la planta de Seur, que ya tiene a más de 200 personas trabajando, o Panatoni, que ha comprado 285.000 metros cuadrados a la Junta de Castilla y León en el polígono de Ircio.

«Volver a una tasa de desempleo que no existía desde antes de la crisis financiera de 2008 es una gran noticia»

P.- ¿Aterrizarán en breve nuevas empresas en Miranda?

R.- No puedo decir nada aparte de lo que ya ha salido publicado. Lo que sí que puedo asegurar es que el crecimiento económico de Miranda que se inició en 2016 ya es imparable. Los últimos datos son extraordinarios, pero no debemos caer en la autocomplacencia. Hay que continuar atrayendo empresas y creando empleo, aunque volver a una tasa de desempleo que no existía desde antes de la crisis financiera de 2008 es una gran noticia.

P.- ¿Qué me dice de las inversiones de la Renfe?

R.- El Centro de Competencias Digitales de Renfe, el único que existe en Castilla y León, es un ejemplo de descentralización de la Administración pública. Se implantó en 2021 gracias a la apuesta del Gobierno de España y al trabajo conjunto con nosotros. Ahora mismo tiene a unas 60 personas trabajando y va a seguir ampliando porque su objetivo era llegar a 120. Es una manera de fijar población. Había vecinos de Miranda que se marcharon fuera y han vuelto para trabajar en este centro. Y también hay personas de fuera que han venido a trabajar aquí, están viviendo aquí y ya son ciudadanos mirandeses. Por lo tanto, es una extraordinaria forma de garantizar empleo cualificado y la digitalización de la economía local.

P.- También ayudará a fijar población y retener talento el nuevo campus de la Universidad de Burgos (UBU).

R.- Por supuesto, ambas cosas. No es solamente un grado, es un campus propio y el primero descentralizado de la ciudad de Burgos. Atraerá población de otras comunidades autónomas, sobre todo vecinas, como puede ser La Rioja o el País Vasco.

P.- Visto lo visto, no tiene pinta de que el AVE vaya a pasar pronto por Miranda.

R.- El AVE al final es una inversión tan importante que evidentemente tiene sus trámites. Yo lo que veo es que se está cumpliendo el calendario. Se hace largo, pero es normal teniendo en cuenta la envergadura de esta inversión. Lo importante es que va a ser una realidad porque se siguen dando los pasos. Se dieron con el estudio informativo por parte del Gobierno de España, se han dado los pasos para la licitación del proyecto y, además, con parada estable en nuestra ciudad, lo cual es muy importante porque siempre he sido una firme defensora de la alta velocidad. El AVE es progreso y futuro para Miranda. Sin ser incompatible, eso sí, con el tren convencional que seguimos defendiendo.

También seguimos exigiendo al Gobierno y a Renfe la remodelación de los talleres, que durante tantos años han dado y siguen dando trabajo a muchas personas de Miranda. Es una base fundamental de la economía local. Ya está el proyecto y ya está la partida, de más de 3 millones de euros. Se necesita urgentemente inversión pública para poder tener carga de trabajo y, por supuesto, oferta pública de empleo.

«El PP se ha radicalizado totalmente para competir con Vox y buscar los votos que se le hayan podido ir»

P.- ¿Ha satisfecho plenamente el Gobierno de Pedro Sánchez las demandas de Miranda de la ciudad?

R.- Ha satisfecho demandas muy importantes. Por eso siempre he dicho que con un Gobierno del Partido Socialista en España le iba mejor a Miranda. Pero sobre todo, en especial, con Pedro Sánchez como presidente. Te pongo ejemplos: el Centro de Competencias Digitales de Renfe, del que hablaba antes, la supresión del paso a nivel del barrio de El Crucero que se llevaba exigiendo a Adif desde 1999, la depuradora nueva, la liberalización de la AP-1...

P.- ¿Cómo ve las elecciones del 23J? ¿Teme que se repliquen los resultados de las autonómicas y municipales o ve posibilidades de remontada?

R.- Siempre hay posibilidades de remontar y tengo mucha ilusión con estas elecciones. Nos jugamos muchísimo. No quiero un Gobierno de España gobernado por el Partido Popular y la ultraderecha que defiende postulados que no son los de una democracia del año 2023. El PP se ha radicalizado totalmente para competir con Vox y buscar los votos que se le hayan podido ir. Me preocupa muchísimo que gobiernen quienes aplican políticas regresivas que afectan a los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y de las personas migrantes, entre otras muchas. Además, no saben gestionar la economía. No hay más que ver el ejemplo de Castilla y León y los datos de la Comunidad.

Por contra, el Partido Socialista, ha llevado a cabo una gestión extraordinaria en la peor situación. El Gobierno de coalición ha aplicado medidas sociales para proteger a las personas, que es lo importante, a diferencia de lo que hacía la derecha cuando gobernaba y cuando le tocó gestionar la crisis económica anterior, que lo que hizo fue beneficiar a los poderosos. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado si la pandemia hubiese sido gestionada por el Partido Popular, con o sin Vox.

Y luego otra cosa. Me parece que fomentar el rechazo o el odio hacia una persona y utilizar eso como argumento político, que es lo que han hecho durante años tratando de machacar a Pedro Sánchez, es algo que tiene que tener una contestación. Nunca he visto esa forma de atacar a una persona.

P.- ¿Se ha fijado un número límite de mandatos o no es algo que se plantee por ahora?

R.- No me he fijado nada. Me encanta la política municipal, tengo mucha experiencia y afronto como alcaldesa el tercer gobierno consecutivo, lo cual creo que es un buen dato. Lo que sí puedo decir es que ahora mismo estoy muy ilusionada con esta nueva etapa. Tenemos muchos proyectos pendientes de desarrollar, estoy muy fuerte y con ganas. Dentro de cuatro años no lo sé. Lo que sí tengo claro es que me seguiré presentando mientras que me siga viendo con esa fortaleza.