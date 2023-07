Niño replica al PSOE que la vigilancia del contrato de basuras se tramitó en marzo

Manuel Remón Burgos

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, salió al paso de las declaraciones del concejal del PSOE, Josué Temiño, sobre la contratación externa para la fiscalización del cumplimiento del contrato de basuras.

Tras consultar los informes técnicos, Niño señala que Temiño, cuando fue responsable de la Concejalía de Medio Ambiente en el anterior mandato, y "por lo tanto de las decisiones políticas que en ella se tomaban", dijo que rechazaron que los servicios de control se contrataran con una empresa externa en vez de que fuera personal municipal el que lo llevara a cabo.

Niño, según los informes técnicos de la Concejalía consultados, califica de "incongruencia las declaraciones de Temiño, ya que "fue este el que inició esta externalización en marzo de 2023, momento en el que remitió dicho pliego a contratación". En este sentido, "el nuevo equipo de Gobierno, ahora, no ha hecho nada más que tratar de acelerar dicha tramitación".

Niño indica que, según el informe técnico, en 2019, "por parte de la mayoría de los grupos municipales", no externalizar este servicio y hacerlo con medios propios. "Al intentarlo, incluyendo contrataciones a través del Ecyl, que no dieron buenos resultados, se decidió tramitar dicho pliego de contratación en marzo de este año".

Niño barajó la posibilidad de hacer la vigilancia del contrato con medios propios, pero "se descartó debido a la situación actual de personal que arrastra el Ayuntamiento, con entre un 20 y un 30% de plazas sin cubrir". Indico que actualmente hay una persona que acaba contrato en diciembre de este año y que se dedica a los puntos limpios y un trabajador de almacenes municipales a tiempo parcial, cercano a la jubilación.

Por ello, Niño afirmó que cualquier otra opción "no es viable a corto plazo", por lo que hasta que el Ayuntamiento no disponga de personal "no hay otra opción que una contratación externa".

En el caso del contrato de mantenimiento de parques y jardines, Niño explicó que los trabajos de control se realizan a través de una empresa de la concesionaria, algo que "cambiará en el nuevo contrato, con el objetivo de garantizar unos mayores estándares de calidad".