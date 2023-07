Marta Casado Burgos

Aena no tiene intención de cerrar el aeropuerto de Burgos. De hecho, aseguran con rotundidad, que la entidad «nunca ha cerrado un aeropuerto en España». La entidad que gestiona el aeropuerto de Burgos responde así a los temores del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, que temía por su continuidad sin una perspectiva de operadora de vuelos de pasajeros. Es «un error, un aeropuerto sin uso y sin expectativas de vuelos en cuatro años acabará cerrando», pronosticaba De la Rosa.

Sin embargo, Aena desmiente el bulo y no sólo no se plantea un cierre sino que mantiene el aeropuerto de Burgos en su plan de actuaciones de 2022-2026 con una inversión de 1,888 millones de euros. «La mayor parte de estas inversiones son normativas y se centran en el incremento de la seguridad operacional», explican desde la entidad aeroportuaria. Un plan de inversiones definido cuando Burgos llevaba tiempo sin una operativa comercial puesto que el último avión de pasajeros despegó en diciembre de 2021.

A principios de año se adjudicaron diferentes mejoras en este sentido. Por un lado, la adjudicación a Construcciones Conelsan de la mejora de la pista por un presupuesto de 1,6 millones de euros para el tratamiento superficial de la pista, las calles de rodaje y la nivelación de la zona sin pavimentar en la parte final de la pista.

A ello hay que sumar, en abril de este año, la implantación de nuevos procedimientos de aproximación instrumental basados en la navegación aérea por satélite del gestor nacional de navegación aérea, Enaire. El servicio de aproximación a Burgos «se gestiona desde la Torre de Control del Aeropuerto de Vitoria, dependencia donde Enaire presta servicio de aeródromo y de aproximación tanto a Vitoria como a Burgos», señalaron en una nota desde la entidad.

«El aeropuerto de Burgos sí tiene vuelos comerciales, aunque no tiene actualmente vuelos regulares», especifican desde Aena. Apuntan que no hay una programática de vuelos regulares, desde que Airnostrum dejó de operar en Burgos en diciembre de 2021, pero sí hay «otro tipo de vuelos no regulares que ponen de manifiesto el importante papel de la infraestructura».

Entre esas operaciones que se desarrollan desde las instalaciones de Villafría están vuelos charter de pasajeros, vuelos de la escuela de pilotos, aerotaxis, ambulancias, servicios contraincendios, vuelos militares, de la Organización Nacional de Trasplantes, vuelos privados y del Estado. La operadora emplea en Burgos a 14 personas además del personal de las empresas externas que trabajan en la instalación en materia de seguridad o limpieza, entre otras.

Funcionamiento en red

Desde la entidad recuerdan que el sistema de gestión de los aeropuertos españoles «funciona en red y todos sus aeropuertos garantizan la prestación del servicio de transporte aéreo en todo el territorio nacional». Es decir, los aeropuertos españoles se autofinancian a través de las tarifas aeroportuarias, que desde Aena aclaran es «una de las más bajas de Europa». También se financia a través de los ingresos de las actividades comerciales y «no cuestan un euro al contribuyente».

Al trabajar en red, las instalaciones con altos ratios de funcionamiento permiten operar a las que tienen una baja actividad. «En Aena somos una red en la que las sinergias son muy importantes por eso trabajamos en conjunto para que cada infraestructura funcione de la manera más eficaz posible».

Promoción de vuelos

El operador incluye al Aeropuerto de Burgos en las líneas estratégicas del Departamento de Marketing de Aena que participa de forma habitual en diferentes foros del sector para dar a conocer las instalaciones y servicios a empresas y compañías. También colaboran con las entidades en la idea de «fomentar la importante labor de incrementar las rutas aéreas, aumentar la llegada de turistas a la región e interconectar su tejido empresarial con el exterior». Desde Aena remarcan que «ponemos nuestra infraestructura e instalaciones a disposición de las compañías que quieran operar en el aeropuerto, estamos preparados para satisfacer la demanda de nuevas conexiones, pero a la decisión final de establecer rutas corresponde a la estrategia comercial de las compañías aéreas», señalan.

destinos

Animar a esas compañías a asentarse en aeropuertos del tipo de Burgos, con poca actividad, forma parte de entes generados en torno a las administraciones locales. Son los Consorcios para la Gestión de la Promoción. Se mantiene el del Aeropuerto de León, que ha aprobado la promoción de vuelos por 2,9ME hasta el 31 de mayo de 2024.

Todos los aeropuertos de Castilla y León tienen operaciones comerciales regulares, que se multiplican en verano, a excepción de Burgos. Operan en la región cinco compañías aéreas: Ryanair, Vueling y Binter sólo en Valladolid, Air Nostrum en Valladolid, León y Salamanca, y Volotea que sólo despega desde Matacán. Los destinos son recurrentes. A Barcelona se vuela desde Valladolid y León; a Palma de Mallorca se llega desde Valladolid (dos operadores diferentes), León y Salamanca; Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife son destinos a los que volar desde Villanubla; a Gran Canaria también se puede ir desde León y Salamanca; y desde León también se puede llegar por aire a Ibiza.

Burgos sólo opera con vuelos privados o charter. El último recogido por la cuenta de Twitter @burgosaeropuert, que refleja las aeronaves que se acercan a Villafría, el 20 de julio. Un Cessna Citation (DCAWN) de Aerowest a Mallorca.