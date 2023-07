De la Rosa cree que «AENA puede renunciar al aeropuerto de Burgos»

Marta Casado Burgos

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y ex alcalde, Daniel de la Rosa, pide al ejecutivo de Cristina Ayala que «no desista en la búsqueda de compañías que puedan tener una operativa de vuelos desde Villafría, más allá de Ryanair, para tener mas posibilidades». Señala que esta será la propuesta que se traslade en la reunión de la Sociedad de Promoción de Burgos. Paralizar la promoción de operativas comerciales, mediante el formato de subvención para hacer atractivos los pequeños aeropuertos, es «un error, un aeropuerto sin uso y sin expectativas de vuelos en cuatro años acabará cerrando». Y más teniendo un inicio de compromiso con el operador irlandés Ryanair. «Si se traslada a Aena la decisión formal de no colaborar en la promoción de vuelos comerciales, por mucho que haya una Escuela de Pilotos, se plantearán renunciar a destinar recursos para mantener el funcionamiento ordinario del Aeropuerto de Burgos que no tiene coste para el Ayuntamiento», avisa. Mantiene que «es mi sensación por conversaciones y reuniones en las que he participado».

Recuerda que en su legislatura al frente del Ayuntamiento de Burgos se mantuvieron reuniones y conversaciones con la compañía irlandesa de vuelos low cost para definir una operativa a una ciudad europea y otra a un destino español. El problema fue «la información de la web sobre la capacidad de la pista para acoger el tipo de aviones que ellos proponían no estaba asegurada, una vez solventado este tema se acordó una operativa para Burgos pero la compañía lo posponía hasta 2025 por su propia funcionalidad», explicó el portavoz del PSOE.

Propondrá en la reunión de Promueve que se retomen esas conversaciones con la compañía irlandesa y que se tanteen otras compañías «para tener mas opciones». Considera que la licitación de las obras de acondicionamiento de la rotonda de acceso al aeropuerto ratifica el compromiso de la entidad estatal con la instalación de Burgos. Quiso recordar que «todos los aeropuertos del tipo de Burgos mantienen una política de apoyo con ayuntamientos, diputación, administración regional para que sean atractivos». Y recordó que con esta subvención «no se pagan vuelos, se facilita el coste de la operativa de vuelos a las compañías».

La última compañía que realizó vuelos desde Villafría fue Airnostrum. En diciembre del año 2021 despegó el último avión con destino a Barcelona. Pero, como defiende De la Rosa, no se ha tirado la toalla. «En los últimos dos años hemos buscado un nuevo operador y había una posibilidad para 2025». Señala que «con lo que hay seria suficiente para tener una operativa de vuelo, pero PP y Vox están en la política del desestimiento, de no trabajar, de guardar en un cajón lo hecho, así Burgos no avanza», señaló.