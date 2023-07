La ARMH llevará a Da Silva ante el fiscal y la IGP Morcilla de Burgos le va a cesar

Redacción Burgos

Las polémicas declaraciones del presidente de la IGP Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, sobre sobre las fosas franquistas y aquellas familias que intentan recuperar los restos de sus familiares represaliados durante la Guerra Civil se han hecho virales y levantando una gran polvareda en las redes sociales a la que se suma el anuncio de la Asociación por la Memoria Histórica de llevar ante la fiscalía las manifestaciones de Da Silva, que llegó a acusar de querer «rescatar huesos para cobrar 400 euritos de pensión», para que sea el ministerio público quien «investigue un delito de injurias».

La polémica no hizo sino crecer en el día de ayer hasta el punto de que tanto la emisora como la propia IGP han dejado sólo a Da Silva con sus manifestaciones. De hecho, el órgano de gestión de la IGP Morcilla de Burgos, junto a todos sus miembros y productores asociados, «rechazan tajantemente» esas declaraciones que califican como «contrarias a nuestros valores» y anuncian que «se están realizando todas las gestiones necesarias para proceder al cese de Roberto Da Silva González de su cargo como presidente». Los miembros de la IGP burgalesa confián en que tras aclarar su postura no se vaya a ver «distorsionada nuestra imagen ni el esfuerzo y trabajo de todos nuestros productores junto con la grandisima trayectoria que ha demostrado nuestra IGP».

La Asociación de la Memoria Histórica va más allá y defiende que el empresario burgalés «ha difamado e injuriado a las familias que buscan a desaparecidos por la represión franquista» al afirmar que «las víctimas de franquismo buscan en las fosas a sus abuelos para cobrar una pensión que no existe». Su presidente, Emilio Silva, asegura que «es algo que supera el derecho a la libertad de expresión porque la intencionalidad de estas afirmaciones es hacer daño a las víctimas del franquismo, injuriarlas al ridiculizar su dolor y reducir la búsqueda de un ser querido a un objetivo económico».

Emilio Silva, que es nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por prueba genética, recuerda que «las familias de los desaparecidos por la represión franquista no han recibido compensación alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y otros terrorismo».

Por otro lado, el comentario del presidente de la IGP cuando afirmó que «si no han conocido a su padre algunos, a tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era», consideran desde la ARMH que supone «revictimizar a las personas que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detención ilegal, es decir, secuestro; torturas; asesinato; y, finalmente, ocultación del cadáver».

La ARMH desmiente además las afirmaciones en las que el presidente de la IGP sostiene que hay gente que quiere «rescatar los huesos de los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros pensión» y sostiene que las «familias de los desaparecidos forzados por la represión franquista no han recibido compensación económica alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y de otros terrorismos».

Además, desde la asociación se apoyan en el Artículo 208 del Código Penal para denunciar las declaraciones de Roberto Da Silva: «Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación», El texto añade que «solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves».

En vista de todas estas circunstancias, la asociación ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que «tome las medidas necesarias para sancionar tales hechos y valorar si la emisora tiene alguna responsabilidad al respecto por haberlos publicitado y no haber rectificado». Junto a su escrito han adjuntado el audio de la intervención de Roberto Da Silva en Radio Evolución. La emisora local emitió ayer un comunicado dirigido a sus oyentes para aclarar que las opiniones ofrecidas por Roberto da Silva «son de carácter personal y no representan la posición de nuestra emisora» y añade que «el video que se ha viralizado «está descontextualizado y no se incluye la reacción del presentador a los comentarios vertidos». La emisora invitará a la ARMH a su programa para que dé «su versión de la polémica».