Aguas de Burgos defiende la subida de la tasa para mantener la calidad del servicio

Virginia Martín Burgos

El incremento de la tasa de agua ha protagonizado el consejo de administración de Aguas de Burgos. Si bien el punto no se encontraba incluido en el orden del día, ha sido el vicelacalde de la ciudad, Fernando Martínez- Acitores, quien de ‘motu proprio’ decidía preguntar a los técnicos del ente por la necesidad de un aumento del precio del agua.

El también portavoz de Vox explica que a pesar de haber mantenido una reunión previa con el gerente de la sociedad abordando esta cuestión «después de su publicación en prensa», con su inclusión en el apartado de ruegos y preguntas «queríamos que todos los consejeros conozcan los detalles de esta propuesta técnica».

Así, Martínez- Acitores recordaba que la sugerencia de incrementar la tasa de agua «se trasladó hace cuatro meses al equipo de Gobierno anterior, que optó por ocultarlo por la proximidad de la campaña electora». «Nos hemos encontrado esta situación y ahora tendremos que valorar qué hacer», añade.

Y es que, tal y como señala el concejal de Vox, el gerente de la Sociedad «se muestra partidario del incremento de la tasa, que no se ha incrementado desde el año 2014, mientras que los costes de la sociedad sí han crecido». Martínez-Acitores asegura que «el gerente es muy claro en la necesidad de subir la tasa para pagar los costes de los contratos y acometer nuevos proyectos».

«Por el momento no hay nada decidido, pero nuestra intención inicial es que si se puede evitar la subida de la tasa, se evitará», apunta el alcalde en funciones. Y si se tiene que incrementar, que «sea lo mínimo posible», añade. Pero para ello «deberá estar muy justificado tanto técnica como económicamente», aclara.

A este tenor, recordaba que el agua de la capital es «una de las más baratas de todo el territorio español». Precisamente sobre esta cuestión, afirmó que «incluso un incremento del 18% en la tasa supondría un incremento de la factura para las familias burgalesas de aproximadamente un euro al mes».

El portavoz de Vox teme que no llevar a cabo un incremento de la tasa si es necesario derive en un peor servicio o en un peor agua. «Tenemos el mejor agua de toda España y desde los servicios técnicos se me ha explicado que no hacer las inversiones necesarias podría suponer una pérdida de calidad considerable». Una calidad que «no solo afecta al ciudadano si no al gran número de empresas de la industria agroalimentaria» de la capital burgalesa.

En este punto, explica que «la valoración de incrementar el precio del agua un 18% deriva de una cuenta sencilla: simplemente se ha aplicado el IPC año a año a la tasa actual». Pero este porcentaje «no tendría por qué ser el definitivo», explica Martínez- Acitores, quien avanza que de decidirse la subida «tampoco tendría porque ser directa, si no que podría hacerse de forma progresiva».

Apunta el alcalde en funciones que «todo esta información es la que se ha transmitido desde los servicios técnicos de Aguas de Burgos» y avanzó que «conforme a las explicaciones que se reciban tomaremos una decisión».