Fundación Miradas reconocida con un premio mundial.

Redacción Burgos

La entidad burgalesa Fundación Miradas ha obtenido el Premio Mundial de la Ciencia “Eureka 2023” en la Categoría política, sociedad y Buenas prácticas, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (COMAU).

La entrega del premio se ha realizado en el marco del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad y el Foro Global para la Inclusión y la Discapacidad, que se está celebrando en la provincia de Chaco, Argentina, del 31 de julio al 4 de agosto.

El premio ha sido recogido por Miguel Gómez, director de Fundación Miradas, y quien también ha participado en el Congreso Internacional junto con otros reputados expertos de España, Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina. El Congreso cuenta con importantes eventos, como el VII Congreso Internacional sobre Discapacidad CID-2023, el Foro Global para la Inclusión y la Discapacidad del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (COMAU) y la Entrega de Premios Mundiales de La Ciencia EUREKA 2023.

En palabras del doctor Orlando Terré Camacho, presidente del COMAU, “este premio reconoce la trayectoria social de tan honorable organización Fundación Miradas. La define como institución líder de alta responsabilidad social y científica, así como su representatividad en la investigación, la innovación, sensibilización y el apoyo social, en la defensa de los derechos de las personas con autismo y sus familias, así como de las personas con discapacidad y en general al servicio de la humanidad”.

Por su parte, Gomez destacaba en el momento de recoger el premio lo que este supone para la Fundación, al “reconocer el trabajo que día a día realizan numerosos profesionales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo con el objetivo de construir un futuro mejor para estas y sus familias, convirtiendo a Burgos en un referente mundial”. De igual forma, Gómez destacaba la apuesta de Autismo Burgos cuando hace 10 años decidió crear una institución que velase por el futuro de las personas con autismo y la mejora de su calidad de vida, ayudando a situar a la provincia de Burgos como un referente nacional e internacional en la atención, la formación y la investigación sobre las personas con autismo y sus familias.

En la jornada de apertura, celebrada el 31 de julio en la ciudad chaqueña de Resistencia, Gómez abrió el Congreso tras la entrega de los premios mundiales con una conferencia titulada “Construyendo una sociedad inclusiva para las personas con autismo”. Una vez terminada esta, se procedió a la inauguración del Congreso con la participación del presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, así como el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, entre otras autoridades argentinas.

Los días 3 y 4 de agosto, la conferencia impartida por el director de la Fundación Miradas, ha sido replicada por este en otras dos ciudades de la provincia de Chaco: Charata y General San Martín. En total, en el Congreso Internacional organizado por el Gobierno de Chaco y el IPRODICH han participado como asistentes cerca de 10.000 personas, tanto de manera presencial como online, lo que hace que el congreso sea a día de hoy en un referente para la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad en toda América Latina. A pesar de que en España no se cuenta con datos estatales de prevalencia, las referencias internacionales apuntan que el trastorno del espectro del autismo se presenta en 1 de cada 100 nacimientos (Autismo Europa, 2020). Algunos centros de investigación, como el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos, sitúan esta cifra en 1 de cada 36 casos. Esta alta prevalencia hace que el autismo se considere una cuestión urgente de abordar en relación a la salud pública, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España, esta necesidad está recogida en la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, aprobada por el Gobierno en 2015, cuyo plan de acción específico para los años 2023-2027 ha sido aprobado en fechas recientes.