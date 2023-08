Laura Muñoz Burgos

Las noches de verano son para muchos noches de lluvias de estrellas, aunque para otros las protagoniza el ajetreo de las verbenas de los pueblos y las fiestas patronales. Sea cual sea el caso, los amantes de este fenómeno astronómico eligen estos días del año para hacer una escapada nocturna y así disfrutar de las conocidas 'Lágrimas de San Lorenzo' o las 'Perseidas'.

El plan parece simple: coger una manta y tirarla en el suelo de algún césped para ver infinidad de estrellas fugaces. Pero no es tan sencillo. Te contamos los detalles que debes tener en cuenta para marcarte un plan colmado de estrellas fugaces.

Qué son las 'Perseidas'

La lluvia de estrellas 'Perseidas' es un fenómeno que se produce cuando la Tierra atraviesa la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle -descubierto en 1862-. Desde suelo firme observamos los fragmentos y el polvo que se desprenden de este astro y que atraviesan la atmósfera de nuestro planeta Tierra -llegan a alcanzar velocidades de los 60 kilómetros por segundo-. Dichas partículas elevan su temperatura hasta evaporarse en forma de destello de luz, fenómenos que como 'estrellas fugaces'.

Cuándo dirigir la mirada al cielo

La mejor fecha para ver las 'Perseidas' -según los profesionales- es la noche del 12 al 13 de agosto. Enrique Bordello clarifica que se pueden seguir viendo durante todo el mes de agosto. «Las fechas comprendidas entre el 20 de julio y el 20 de agosto también son favorables para ver las 'Perseidas'». Además, se estima un ratio de 2 o 3 estrellas fugaces por hora si las condiciones son favorables. El presidente de la Asociación Astronómica de Burgos así lo expone: «Va a haber un buen espectáculo pero no queremos que la gente piense que van a ver un centenar, sino que el ratio estimado va a ser de 2-3 estrellas fugaces a la hora».

Enrique explica que en 1866 hubo un ratio de 26.000 estrellas a la hora. «Eso tuvo que ser un espectáculo. Fue la primera vez que el cometa pasó cerca de la Tierra. A partir de entonces, lo que estamos viendo son los restos de este. Cada año habrá menos estrellas fugaces porque se va limpiando la órbita», comenta.

El cielo nocturno recibe multitud de sorpresas como este meteoritoENRIQUE BORDALLO

La luna y el cielo

Un obviedad es que el estado de la luna influye directamente en la cantidad de estrellas fugaces que podamos ver, debido a que aclara el cielo nocturno e imposibilita a nuestros ojos la caza de destellos. «Este año, el máximo de estrellas fugaces que podríamos ver se daría entre las 03.15 horas y las 04.15 horas pero la luna sale justo a las 03.15 horas, por lo que nos va a tapar esa posibilidad de ver tantas como fuera posible. Entonces, el mejor momento va a ser entre las 01.00 horas y las 02.15 horas, porque en ese momento la luna todavía no ha salido», argumenta Enrique Bordello, al tiempo que añade que «este año estamos de suerte porque la luna sale muy tarde; ha habido años que la luna ha estado en el cielo desde el anochecer».

Las 'Perseidas' es un evento fascinante que sólo ocurre una vez al año pero hay muchas más lluvias de estrellas a lo largo del año. «Lluvias de estrellas hay todo el año pero las Perseidas son del cometa 109P/Swift-Tuttle y el verano es una momento idóneo para verlas porque la gente está más en la calle, en el pueblo... incluso hay meses en los que coinciden dos o tres lluvias de estrellas», manifiesta el presidente de la Asociación Astronómica. Este fenómeno aporta -científicamente- valiosos conocimientos sobre la composición de los cometas, la dinámica y estructura de nuestro Sistema Solar.

La lluvia de estrellas 'Perseidas' es uno de los eventos astronómicos más esperados del añoFRANCISCO HURTADO AAB

Cómo y dónde

Muchas personas creen saber las claves para ver infinitud de estrellas fugaces, pero no es tan sencillo como parece. Lo primero que tenemos que saber es que «tenemos que alejarnos de la urbe». Los cielos de las ciudades están contaminados lumínicamente, lo que imposibilita que veamos el cielo con claridad. Bordello cuenta que «el hongo de luz de Burgos tiene unos 70 kilómetros de diámetro», es decir, somos capaces de ver la luz de Burgos desde 70 kilómetros de distancia.

Sin embargo, el presidente desvela los puntos claves para buscar estrellas fugaces. «Tenemos localizados los puntos oscuros de la localidad, que son los más interesantes para poder observar». Estos sitios son: Tinieblas, Covarrubias, Villagómez, la zona de la Sierra como Quintanar de la Sierra o Covaleda. Enroque también comenta que están empezando a explorar ahora la Comarca de Juarros. «Nos llamaron de ahí para hacer una observación pero la atrasamos por una serie de inconvenientes y ahora estamos deseando retomarla porque nos interesa mucho esa zona. Es muy buena para observar», explica.

Si te adentras en el bosque, procura no caminar demasiado para no alejarte de tu aparcamiento porque puede que no sepas regresar. Busca un espacio en el que no haya árboles para que sus ramas no obstaculicen tu la vista panorámica y túmbate en el suelo encima de una manta - para no forzar el cuello-.

No tengas prisa en ver una estrella fugaz de inmediato. Es recomendable que nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad y para eso es necesario que transcurran unos 20 minutos. Procura que prime la paciencia, ponte cómodo, llévate un pequeño cojín -si quieres una experiencia cuatro estrellas- y simplemente relájate. Eso sí ten cuidado, y no te duermas.