Natalia Escribano Burgos

Érase una vez una localidad burgalesa que se llama Olmillos de Sasamón, a una treintena de kilómetros de la capital, donde sus habitantes se habían propuesto pasar un verano de cuento. Con esta motivación pintaron un camino de baldosas amarillas, igual que en el Mago de Oz, para dar la bienvenida a todo un universo con el que recuperar el espíritu de la infancia.

Igual que Dorothy en la novela infantil de L. Frank Baum, los visitantes pueden recorrer Olmillos siguiendo un circuito configurado por los participantes para conocer las 50 decoraciones de fábula. Y sí en este camino puedes hacerte una foto junto al hombre de hojalata, pero hay mucho más, solo hay que adentrarse por el casco urbano y en cualquier rincón salta una sorpresa.

Los cuentos reviven en las fachadas de las casas de la localidad de Olmillos de Sasamón.

Los vecinos, que este fin de semana han disfrutado de sus fiestas y de una velada poética, se han implicado en esta iniciativa y han decorado las fachadas de sus casas con su historia más añorada. Ese cuento que les leían sus padres o el que les piden ahora sus nietos.

Y no solo de Disney, vive Olmillos de Sasamón, aunque sus personajes no faltan. El Rey León, La Sirenita, Mickey y Minie Mouse o Frozen están representados, pero los clásicos reviven en este paseo por la localidad. Los tres cerditos, la Cenicienta, Blancanieves y los siete Enanitos, la Ratita Presumida, el Flautista de Hamelin y Alicia en el país de Olmillos de Sasamón, o era de las Maravillas.

Y como siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante, como reflexiona Alicia en la obra de Lewis Carroll. Hay que seguir andando para descubrir más y más historias, después de tomarse una taza de té, antes de que llegue el conejo con su habitual prisa. Junto al castillo de Olmillos está ubicada una de las decoraciones de Alicia y la Reina Roja, pero no es la única, así que tienes que seguir las flechas para no perderte nada.

Una niña observa a unos muñecos enjaulados.

La idea de decorar el pueblo comenzó hace ya seis años y en cada ocasión se implican más vecinos y le destinan más tiempo, esfuerzo y originalidad. El pasado año estuvo dedicado a las creaciones de crochet y anteriores a los retratos de los antiguos vecinos o a muñecos de trapo. Este verano los cuentos infantiles están consiguiendo atraer a numerosos visitantes hasta el municipio.

Para muchas familias con niños pequeños está siendo una forma de descubrir Olmillos de Sasamón en una de estas tardes de verano en la que ya no sabes a qué recurrir para entretener a los más pequeños. Si no hace tarde de piscina o ya estás aburrido de estar a remojo aquí tienes un plan para el que no necesitas salir de la provincia.

Los participantes en esta iniciativa para decorar Olmillos han empleado todo tipo de materiales, maniquíes, corcho, cartón, telas, figuras de plástico, el hierro, muñecos... El límite es la imaginación. Además, han reproducido fragmentos de cuentos e incluso colocado a la puerta de sus casas algunos libros. Y hasta aquí este cuento. Colorín, corete... Se escapa un cohete, en el que te puedes montar para visitar esta localidad hasta septiembre.