Descienden las denuncias de la ORA en 2023 aunque superan las 40 al día

Laura Briones Burgos

El número de denuncias por incumplir las normas de la ORA registra un notable descenso en lo que va de año. En concreto, según los datos facilitados por el concejal de Tráfico y responsable del Servicio de Movilidad y Transportes, José Antonio López, la caída media hasta el mes de julio ronda un 20%. Los cálculos son sencillos. Frente a las 1.770 multas mensuales que supone el reparto de las 21.245 acumuladas en 2022, se registraban 9.857 hasta julio de 2023. Este dato implica una media al mes de 1.408, lejana por tanto a la del ejercicio anterior.

El edil, que asumía el cargo en junio, afirma desconocer las razones del descenso aunque conviene que una pequeña parte bien puede deberse a las jornadas en las que a causa de una incidencia en la aplicación móvil se optó por suspender las sanciones, pues a no pocos burgaleses y visitantes les fue imposible pagar el debido tique al carecer de dinero en efectivo. Cabe recordar que los parquímetros actuales exigen el importe exacto y no permiten el pago con tarjeta. No obstante, pese a este hecho aislado las cuentas no salen y no podría atribuirse a ello la caída.

La media diaria refleja, lógicamente, idéntica evolución, al pasar de 59 denuncias cada 24 horas en 2022 a 47 en los siete primeros meses de 2023.

En paralelo, el número de multas cobradas también sufre el mismo descenso. Frente a las 13.629 del año pasado, en lo que va de ejercicio se han alcanzado 5.502. La disparidad entre las denuncias cursadas y las que finalmente han supuesto un ingreso para las arcas municipales responde a distintas razones. «Las no cobradas pueden ser a causa de procedimientos fallidos, incobrables, interpuestas a contribuyentes que estén en concurso de acreedores, anuladas por errores o prescritas», aclara el concejal.

Más allá de las sanciones, de cuyo trámite se encarga la Policía Local tras la notificación emitida por la empresa responsable de la ORA, la zona azul ocupará una parte importante de su jornada en las próximas semanas. Y es que uno de los retos que se ha fijado para el nuevo curso es impulsar el nuevo contrato de prestación de este servicio, prorrogado el actual desde el pasado mes de mayo.

Si bien el pliego está perfilado e incorpora novedades como la obligación a la adjudicataria de contar con un aplicación móvil para el pago del tique, lo que a diferencia de lo ocurrido a finales de junio permitirá al Ayuntamiento exigir compensaciones en caso de incidencia, o activar el pago por tarjeta en los parquímetros, resta decidir si se amplían las calles con aparcamiento regulado mediante zona azul.

Público es, por ejemplo, el interés de los vecinos de Vadillos en incrementar las calles ORA en su zona. López afirma que habrá que estudiarlo pues incrementar el número de habitantes de ese entorno con tarjeta de residente podría compensar en parte la merma de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad. Con todo, la decisión final responderá en exclusiva a «criterios técnicos», según asegura el edil.

De optar por la ampliación habrá que modificar la ordenanza que regula este servicio, aprobada en 2016, para incorporar las nuevas calles y que actuar en ellas tenga «cobertura jurídica», apostilla López.