Gran expectación en la apertura de Pepco en Burgos

Marta Casado Burgos

Expectación ante la apertura de Pepco en Burgos. La tienda, tras unos meses de obras, abría sus puertas a las 9 de la mañana. La expectación aún continuaba hacia el mediodía cuando la cola de cajas era larga y obligaba a la atención de hasta siete dependientes.

La firma de productos low cost, conocida como el Primark polaco, se instala en el corazón de Gamonal. En el número 198 de la calle Vitoria, los conocidos como Garaje 200 que lleva ya muchos años cerrado. El nuevo establecimiento es la última firma internacional de moda, complementos, hogar y alimentación que se instala n la capital burgalesa. Se trata de una de sus «tiendas de formato grande».

Este establecimiento en Gamonal, que es el cuarto en Castilla y León tras los presentes en Ponferrada, León y Palencia, al ser de gran formato, ofrece «todo el surtido de moda, hogar, alimentación, juguetes, perfumería, droguería y mascotas», explican desde la empresa. Sorprendía a muchos de los presentes la presencia de alimentación bebidas y comidas con algunos productos singulares de corte internacional que es la gran atracción de otros comercios.

Es el último desembarco de una cadena internacional de moda y complementos, en este caso de productos de bajo coste, que hace competencia directa a la irlandesa Primark, que elige emplazamientos en grandes ciudades. Por el contrario, la firma polaca, con sede en Reino Unido, ha apostado por ampliar la red de tiendas en la península ibérica.

En este mismo día, además de la apertura de Pepco Burgos también se han abierto establecimientos de la marca en Cullera (Valencia) y Tudela (Navarra). Para mañana está prevista la apertura en Talavera de la Reina (Toledo).

Una estrategia de ampliación ambiciosa que también añade Galicia y Cataluña, otro de los focos de interés de la firma. Aunque los formatos de tienda en León y Palencia están vinculados a un Centro y un Parque comercial, respectivamente, en Burgos se apuesta por una tienda a pie de calle. En concreto se ha elegido un emplazamiento privilegiado en la calle Vitoria en Gamonal donde será muy bien recibida la firma de low cost y permitirá animar un espacio comercial marcado por los cierres constantes y los locales vacíos en los últimos años.

Según recoge Modaes «la empresa se ha marcado el objetivo de abrir entre ochenta y noventa establecimientos cada ejercicio» en el que esté vigente este decidido plan de expansión que tiene un presupuesto de entre 20 y 30 millones de euros.

Foco de atracción a Gamonal

El comercio de Gamonal estaba expectante ante la llegada de la multinacional Pepco a la calle Vitoria. La llegada de nuevas cadenas o franquicias es positivo, si además no se pueden encontrar en otras partes de la ciudad, atraerán a más clientela a nuestro barrio», explican el técnico de la Asociación de Comerciantes Zona G, Borja García. En la misma línea se expresa la presidenta de la entidad, Victoria Vélez quien considera que «hay gente que lo ve bien pero no sé si, al final, afectará o no al comercio pequeño».