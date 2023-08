UGT y CCOO critican la "cobardía" del PP y sus "decisiones ideológicas" para contentar a Vox

Laura Briones Burgos

Los sindicatos UGT y CCOO afirman que seguirán "peleando" por el futuro de la ciudad pese al jarro de agua fría que ha supuesto para estas formaciones conocer a través de los medios de comunicación locales la retirada de la ayuda municipal comprometida por el anterior equipo de Gobierno.

En concreto, la subvención acordada en noviembre de 2022 por ambas partes buscaba suplir los recortes de la Junta de Castilla y León con un convenio por importe total de 40.000 euros -20.000 para cada uno- por el que se encomendaba a los sindicatos el asesoramiento laboral a personas inmigrantes.

Tras configurar el proyecto e introducir las correcciones indicadas por el técnico municipal responsable, la aportación quedaba en el aire, según los responsables de ambas entidades, por coincidir este punto del proceso con el momento en el que los corporativos anteriores pasaban a ejercer en funciones, lo que impedía dar luz verde a decisiones como el abono de esta ayuda.

Nunca más se supo, hasta el pasado martes. Trataron sin éxito de localizar horas después de conocer la noticia -por intermediarios- a alguien en Alcaldía que les diera alguna explicación. Dado el silencio obtenido por respuesta registraban ayer una carta dirigida a la alcaldesa, Cristina Ayala, en la que reclaman conocer de primera mano el futuro de una subvención cuyos trámites "se produjeron en el marco de la defensa y el desarrollo del Diálogo Social".

Al respecto, el secretario general de CCOO en Burgos, Juan Núñez, lamentaba en particular la "cobardía" del PP. "Por lo que había ocurrido en la Junta de Castilla y León tras el pacto con Vox podíamos imaginarnos este escenario, pero no esperábamos que no se encontraran con nosotros en persona para explicarnos y, sobre todo, justificarnos el motivo de su decisión", ha explicado en una comparecencia conjunta con su homólogo en UGT, Pablo Dionisio Fraile, que tildaba de "ideológica" una medida "fruto de pactar con el diablo". Y es que ambos representantes consideran que "este paso atrás" tiene por objetivo contentar "al compañero de viaje" del Partido Popular en este mandato: Vox.

Sobre los argumentos de Vicesecretaría, que manifestaba su reparo a la ayuda al considerar que el Ayuntamiento carece de competencias en la materia, a lo que se aferraba la edil de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, en su defensa de la decisión, Fraile ha sido rotundo: "Es totalmente falso, pues gestiona desde hace años distintos programas vinculados con el fomento del empleo. Además, con esta posición se rompe lo establecido en el Diálogo Social".

En la práctica, la supresión de esta ayuda supone el fin del servicio de asesoramiento legal a inmigrantes en activo desde hace dos décadas y el despido del profesional responsable del área, al que tanto Fraile como Núñez han ensalzado por su buen hacer tras los cientos de casos atendidos. "Su excelente trabajo ha sido referencia regional", han añadido, para recordar a los políticos que "las decisiones ideológicas afectan a personas". Además se han preguntado quién va a cubrir el servicio que tendrá que suprimirse al carecer de financiación.

A juicio de los líderes sindicales este gesto confirma que PP y Vox "están apartando a los representantes de los trabajadores de las instituciones", algo que, aseguran, "no van a permitir".

En este sentido, aunque está pendiente de concretar, han anunciado que darán un plazo "razonable" al Ayuntamiento para obtener la demandada reunión y si no llega reaccionarán: "Tendremos que salir a la calle".